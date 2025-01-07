Один человек погиб после лобового столкновения на шоссе 40

Полиция провинции Квебек (SQ) проводит расследование после лобового столкновения, в результате которого один человек погиб на шоссе 40 в восточном направлении в понедельник утром.

Авария, о которой стало известно около 9:30 утра, привела к закрытию шоссе 40 в восточном направлении на съезде Кот-Вертю.

«Согласно первоначальной информации, автомобиль с одним пассажиром двигался в западном направлении по восточной полосе. По причинам, которые сейчас расследуются, автомобиль двигался против потока движения», – сказал представитель полиции Квебека.

Автомобиль столкнулся с грузовиком с полуприцепом. Водитель грузовика, мужчина около 60 лет, по сообщениям, не пострадал.

«Смерть водителя первого автомобиля была подтверждена на месте происшествия. Возможно, это был преднамеренный акт».

На месте происшествия работают следователи для выяснения причин и обстоятельств инцидента.

Расследование продолжается в сотрудничестве с офисом коронера Квебека.

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