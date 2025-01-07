Квебек-Сити возглавляет список туристических направлений в Канаде, Монреаль – на третьем месте

Данные Destination Quebec City показывают, что в период с 22 по 28 декабря заполняемость отелей составляла 77 процентов.
«2019 год всегда был нашим эталоном, как лучший год до пандемии, и мы примерно на 15 процентов превысили показатели 2019 года и на 11 процентов – прошлого года», – сказал генеральный менеджер Destination Quebec City Роберт Меркюр.
Причинами успеха столицы провинции Меркюр называет рекламные кампании, ориентированные на США, низкий курс канадского доллара и признание в журналах Vogue и Forbes, а также CNN.
«Все трое назвали нас одним из лучших зимних направлений в мире, – говорит представитель Mercure.
Ванкувер занял второе место с показателем заполняемости в 63 процента, а Монреаль – третье с 54 процентами.
«В сезон отпусков, который закончился в ноябре и, безусловно, в начале декабря, мы наблюдали большой наплыв туристов», – сказал соучредитель Burgundy Lion Group Поль Десбайе. «Когда доллар США высок, вы получаете гораздо больше американских туристов. Это так же просто, как и с евро или фунтом стерлингов».
Владелец магазина Noor Souvenirs Мохамед Годбане сказал, что хотел бы видеть больше зимних мероприятий в этом районе, чтобы стимулировать туризм в холодные месяцы.
«Должно что-то произойти, чтобы привлечь людей и удержать их в Монреале», – сказал он.
Меркюр говорит, что туристы, посещающие Квебек-Сити, обычно останавливаются и в Монреале.
«Я думаю, что оба города очень тесно сотрудничают друг с другом», – сказал он.
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