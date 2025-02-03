Война разгорелась: в Канаде на матче НХЛ впервые освистали гимн США

Свист фанатов стал реакцией на агрессивную политику США в отношении их северного соседа.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание и ввел высокие пошлины на канадские товары.
Более того, республиканец многократно высказывался о том, чтобы Канада стала 51-м штатом США.
Эти события вызвали понятную реакцию зрителей на трибунах.
В течение всего времени, пока, согласно правилам НХЛ, играл гимн США, его практически заглушал мощный свист толпы.
Видео с инцидентом стремительно распространяется в соцсетях.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25% пошлин на импортируемые из США товары, что стало ответным шагом на действия американской стороны.
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