Война разгорелась: в Канаде на матче НХЛ впервые освистали гимн США

Канадские зрители выразили свое недовольство во время исполнения американского гимна на хоккейном матче «Оттава Сенаторз» против «Миннесота Уайлд», который состоялся в воскресенье, 2 февраля, в столице Канады.

Свист фанатов стал реакцией на агрессивную политику США в отношении их северного соседа.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание и ввел высокие пошлины на канадские товары.

Более того, республиканец многократно высказывался о том, чтобы Канада стала 51-м штатом США.

Эти события вызвали понятную реакцию зрителей на трибунах.

В течение всего времени, пока, согласно правилам НХЛ, играл гимн США, его практически заглушал мощный свист толпы.

Видео с инцидентом стремительно распространяется в соцсетях.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25% пошлин на импортируемые из США товары, что стало ответным шагом на действия американской стороны.

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