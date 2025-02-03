Канада, Мексика и Китай приняли меры в ответ на введение пошлин США

Как сообщает CNN от 2 февраля, Дональд Трамп установил пошлины на товары из стран, с которыми США имеют значительное торговое сотрудничество, включая Канаду, Китай и Мексику.

Для импортируемых товаров из Канады и Мексики пошлина составила 25% (за исключением канадских энергоносителей, где ставка равна 10%), а на китайские товары – 10%.

Президент США признал возможные риски для потребителей и краткосрочные перебои в поставках, заявив, что эти меры могут привести к глобальной торговой войне с увеличением затрат, нарушениями в поставках и потерей рабочих мест.

Тем не менее, Трамп уверен, что население это поймет, и заявленная политика сделает американцев «более богатыми и сильными».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в социальных сетях сообщил о готовности страны к ответным мерам.

Он объявил о введении 25-процентных пошлин на американские товары, которые будут вводиться поэтапно.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также анонсировала аналогичные меры.

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