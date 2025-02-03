Автомобиль подожжен на Западном острове

Полиция Монреаля (SVPM) подтвердила, что в субботу вечером в Доллар-Дез-Ормо был подожжен автомобиль.

По словам представителя СПВМ Мануэля Кутюра, полицейские отреагировали на звонок 911 о горящем автомобиле у подъезда жилого дома на улице Папийон рядом с улицей Хайман.

«Согласно первоначальным сообщениям, по крайней мере один подозреваемый был замечен убегающим с места происшествия, когда начался пожар. Возможно, для разжигания огня использовались зажигательные элементы», – сказал Кутюр.

Возможно, для разжигания огня использовались зажигательные элементы. К счастью, в автомобиле не было людей, он был припаркован на улице.

Расследование продолжается.

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