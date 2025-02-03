С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Уже февраль на дворе, а значит, зимовки осталось не так уж и много. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.

Ежегодно 3 февраля, начиная с 2016 года, в ряде стран отмечается День женщины-врача – в честь представительниц прекрасной половины человечества, трудящихся в медицинской сфере.

В этот день чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Он родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Максим Грек до конца своих дней жил в России, скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре. Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот.

3 февраля впервые в мире была совершена посадка станции «Луны-9» на поверхность Луны. После мягкой посадки станция «Луна-9» работала в течение 75 часов и дала семь сеансов связи. «Луна-9» передала на Землю телевизионную панораму местности. На этих изображениях, сделанных с высоты около 1 м, были видны детали размером до 1 мм. Полученная научная информация подтвердила теорию, выдвинутую В.Шароновым и Н.Сытинской, о «метеорно-шлаковом» строении наружного покрова Луны.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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