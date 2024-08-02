Чтиво сегодняшнего дня: Фредерик Стендаль “Красное и черное”

«Всяк за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью…» Существует довольно много книг, которые написаны на основе реальных событий. Читать их и сложно, и интересно, особенно если события общеизвестные и привлекающие внимание. “Красное и чёрное” – одна из таких книг.

Не знаю, в курсе вы или нет, но Стендаль написал этот роман после того, как прочитал в газете о деле молодого ремесленника, убившего свою любовницу, вставшую на пути его карьеры. Да, карьера, затмившая разум и сердце этого юноши, стала для него важнее человеческой жизни.

В чём-то “Красное и чёрное” перекликается с другим, не менее знаменитым романом – “Американской трагедией” Теодора Драйзера. Но о нем я расскажу как-нибудь в другой раз, хотя аналогии проводить можно уже сегодня. Но сегодня на обед у нас – Стендаль.

История Жульена Сореля, молодого мечтателя низкого происхождения, из провинции, подпитываемого идеями Наполеона, чье неистовое желание сделать карьеру приводит к событиям завораживающе трагичным. И бессмысленным, как показывает финал.

Стендаль, надо сказать, сумел как-то и сумбурно, и довольно интересно связать, скрутить в единый клубок и социальную жизнь, наполненную политическими интригами постнаполеоновской Франции, и судьбу героя в срезе предлагаемых декораций.

Жюльен, называемым вовсю молодым человеком, на мой взгляд и вкус – очень женоподобный. Да, он до крайности обидчив и болезненно воспринимает любые намёки на своё низкое происхождение. В каждом, кто стоит выше его по статусу или в чём-нибудь его превосходит, он видит врага. При этом нежно-ранимый Жюльен, как можно не раз убедиться, не лишён расчётливости и хладнокровия.

А таких, кстати, много. А сейчас – так вообще – повсюду. Пупсы в рюшах с ножами за спинами. И тут, честно, можно только аплодировать мастерству писателя и тому, насколько гениально он смог передать такой резкий, расчётливый и в то же время ранимый характер.

Жюльен, безусловно, герой, но герой отрицательный. И, не скрою, и не открою Америки, сказав, что он не вызывал у меня никакой симпатии или жалости, просто потому, что я очень сильно не люблю такой тип людей, которые во всём ищут выгоду для себя. Да, и при этом ещё и обижаются, если кто-то смеет не оценить их натуру и таланты, даже если талантов как таковых-то и нет. Даже если налицо эта зияющая дыра примитивности и серости.

Но, разумеется, есть определённый тип, особенно женщин, которым такие пупсы- мужчины нравятся, холодность их привлекает. Они практически начинают мнить себя охотницами, которые гоняются за добычей, одновременно с этим умоляя о любви и снисхождении. Не могу по этому поводу долго распространяться – мне все это чуждо. И моя жизнь – это не охота.

Но скажу другое. Одна из главных мыслей романа – человек низкого сословия никогда не сможет стать своим в высших кругах. Причём, точно такие же мысли мы видим и в “Американской трагедии”, и в “Великом Гэтсби” Фицджеральда. «Каждому сверчку – свой шесток» будет актуально во все времена. Но, скажу бесконечно откровенно: никогда я не поменяюсь с ними шестками, ни за какие деньги мира не соглашусь быть частью этой гламурной и такой липко-отвратной «элиты». За редчайшим исключением вседозволенность делает из людей нелюдей.

В книге все случилось и предсказуемо, и гадко. Мало того, что Жюльен Сорель не смог стать своим в высшем обществе, он ещё и умудрился посеять вокруг себя хаос, подставить и опозорить людей, которые, кстати говоря, не сделали ему ничего плохого. А совсем наоборот.

И честно, так бездарно профукать свою жизнь – это надо ещё постараться, скажу я вам. Хотя, он тужился изо всех сил. Жаль, что профукал он не только свою, но попутно еще и жизни окружающих.

Повторюсь, написано все таки очень неплохо, даже воодушевленно порой. Ну, а чувства в романе моментами зашкаливают. Это красиво, но вот применительно ко мне – надоедливо. После такого всплеска сердечности, знаете, хочется читать этикетки на освежителях воздуха, чтобы перевести дух от этого гиперболизированного эмоционального потока. Спасибо, было вкусно, но я пресыщена.

Первый раз я читала Фредерика Стендаля, еще учась в университете. Спустя 30 лет – прочла вторично. Чувства и мысли не изменились. Не могу сказать, что рекомендую прочесть роман, но все же – это классика. А к ней прикоснуться нужно. Хотя бы для того, чтобы понять, что это тебе неприемлемо.

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