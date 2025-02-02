Ипотека: переменные ставки будут снижаться, а фиксированные, скорее всего, будут расти

Ожидается, что 29 января 2025 года Банк Канады снизит ключевую ставку с 3,25 до 3 %, что приведет к снижению переменных ставок. Фиксированные ставки зависят от доходности облигаций, которая была очень волатильной после прихода к власти Дональда Трампа.

А инфляция, скорее всего, будет расти. Ожидаемое падение фиксированных ставок может и не произойти. На мой взгляд, фиксированные ставки могут пойти в любом направлении.

Переменные ставки упадут примерно на 0,75% в 2025 году.

К концу года ставка должна быть на уровне 2%, по мнению RBC. TD, CIBC и BNC ожидают ставку на уровне 2,25 %. BMO настроен более пессимистично, прогнозируя 2,50 %. Scotia выделяется одним снижением ставки и прогнозом, что ставка останется на уровне 3 % в течение всего года.

В последние месяцы переменные ставки стали немного популярнее. Те, кто их выбирает, делают ставку на 3 или 4 снижения ключевой ставки в этом году.

5-летние фиксированные ставки снизились примерно на 0,50

Фиксированные ставки зависят от ряда факторов, таких как доходность государственных облигаций, состояние рынка капитала и конкуренция между банками на рынке ипотечного кредитования.

Хотя процентные ставки все еще кажутся высокими по сравнению с тем, что было всего три года назад, на самом деле они близки к своим долгосрочным средним историческим значениям.

Эти прогнозы предполагают стабильную экономику. Было бы неразумно игнорировать угрозы Дональда Трампа.

Уровень безработицы в США очень низкий – 4 %. Но все может измениться, если они отправят большое количество рабочих-иммигрантов обратно в страны их происхождения.

Введение тарифов, конечно, приведет к росту инфляции, как и отправка иммигрантов.

Если экономическая политика г-на Трампа приведет к росту инфляции, вполне возможно, что в итоге мы получим рост доходности облигаций и, соответственно, повышение фиксированных ставок по ипотечным кредитам.

В последние недели рынок облигаций был нестабильным: инвесторы реагировали на меняющиеся сообщения о тарифных угрозах и общих последствиях президентства Трампа для рынков и рисках роста инфляции. В последнее время доходность десятилетних казначейских облигаций США неуклонно росла, достигнув в пятницу самого высокого уровня с октября 2023 года.

Я ожидаю, что такая высокая волатильность сохранится.

Фиксированная или переменная ставка?

Это зависит от вашего профиля, справедливо говорят многие ипотечные брокеры.

«Всем, кто ищет ипотеку прямо сейчас, будь то продление или покупка, следует получить предварительное одобрение и зафиксировать ставку, чтобы обеспечить доступ к самым низким ставкам, даже если фиксированные ставки вырастут или спрэды между переменными и базовыми ставками снизятся в ближайшие недели», – советует Филипп Симард, директор по ипотечному кредитованию в Квебеке компании Ratehub.ca.

Второе. Если ставки снижаются после предварительного одобрения, вы получаете более низкую ставку. Если ставки повысятся, вы гарантированно получите более низкую ставку.

Поскольку ожидается, что ключевые ставки будут снижаться, переменная ставка – неплохой выбор.

Учитывая риск роста инфляции и непредсказуемость Дональда Трампа, пятилетняя ставка – это безопасный выбор. Отсутствие колебаний процентной ставки в течение всего срока правления Дональда Трампа – на вес золота.

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