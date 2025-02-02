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Новости Жильцы Западного острова протестуют против «неправомерного» повышения арендной платы

Жильцы Западного острова протестуют против «неправомерного» повышения арендной платы

Степан Артемьевский Фев 2, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Жильцы Западного острова протестуют против «неправомерного» повышения арендной платы отключены 1 Просмотров

В понедельник протестующие собрались у центрального автобусного терминала Fairview Pointe-Claire, чтобы выразить свое несогласие с тем, что защитники жилья называют «историческим» повышением арендной платы, объявленным Административным трибуналом по жилищным вопросам (Tribunal Administratif du Logement, TAL) на 2025-26 годы.

 

На демонстрации, организованной организацией «Общественные действия и юридические организации за развитие и интеграцию» (CALODI), жильцы держали в руках плакаты и предлагали проезжающим транзитом пассажирам образовательные материалы о допустимом максимальном повышении TAL на 5,9 % для неотапливаемого жилья и на 5,5 % для жилья с электрическим отоплением. Это самый высокий показатель за последние 30 лет, он значительно превышает инфляцию и дополняет прошлогоднее повышение на 4,4 %, что делает совокупное повышение за два года самым высоким в истории.

«Система уже давно сломана», – заявила представитель CALODI Лили Мартин. «Это историческое повышение арендной платы, которое произойдет сразу после еще одного рекордного повышения в 2024 году, заставит многих жильцов выбирать между оплатой аренды и покупкой продуктов или необходимых лекарств».

Последние данные Канадской ипотечной жилищной корпорации свидетельствуют о серьезности ситуации на Западном острове: фактический рост арендной платы значительно превышает установленные TAL нормы. В то время как в прошлом году допустимое повышение составляло 4,4 %, в таких районах, как Пуэнт-Клер и Пьерфон, в некоторых случаях наблюдались резкие скачки на 13 % и 19 % соответственно. Однако большинство домовладельцев рассчитываются с арендаторами ниже максимально допустимого уровня, установленного TAL.

Жилищный кризис особенно сильно затронул общины Западного острова. По данным Обсерватории Большого Монреаля за 2021 год, в большинстве муниципалитетов Западного острова доля малообеспеченных семей, тратящих более 30 % своего дохода на аренду, превышает средний показатель по Монреалю, составляющий 27,5 %. Пуэнт-Клер возглавляет список с показателем 43,2 %, за ним следуют Киркланд – 36,2 %, Сент-Анн-де-Бельвю – 33,9 % и Доллар-де-Ормо – 33,1 %. Самый низкий показатель в Дорвале – 28,9 %, хотя он все равно выше среднего по Монреалю.

 

 

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