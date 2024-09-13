Гуляем по Монреалю: муралы Сен-Лорана

Бульвар Сен-Лоран в Монреале действительно уникален. Это не просто улица, а настоящий живой музей под открытым небом.

Каждый год в июне сюда съезжаются художники со всего мира, чтобы создать новые муралы на стенах зданий.

Эти произведения искусства украшают каждый перекресток, превращая прогулку по улице в настоящее событие.

Хотя стрит-арт часто ассоциируется с граффити в укромных уголках, на бульваре Сен-Лоран он процветает как признанная форма искусства.

Ежегодный Фестиваль Муралов привлекает множество художников, которые закрашивают старые работы и создают новые шедевры.

Тематика муралов очень разнообразна: от огромных моллюсков до скелетов в пиджаках, и все они поражают своей живостью и яркостью.

Прогулка по бульвару Сен-Лоран – это не только возможность насладиться искусством, но и посетить модные бары и шикарные бутики.

Каждый перекресток здесь – это отдельный мир, созданный для того, чтобы радовать обычных прохожих, а не только посетителей музеев или художественных критиков.

Чтобы увидеть эти фрески, отправляйтесь на пересечение улиц St Laurent Blvd и Rachel Street West.

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