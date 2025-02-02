Лоренцетти и Брокколини награждены медалями короля Карла III сенатором Лоффредой

Барри Лоренцетти и Джозеф Брокколини, два самых активных общественных лидера Монреаля, чьи усилия пересекают все этнические границы, были отмечены за свою работу коронационной медалью короля Карла III на церемонии в центре города на прошлой неделе.

Медали были вручены независимым сенатором Квебека Тони Лоффредой, который лично выдвинул кандидатуру каждого награжденного.

Лоренцетти является основателем и президентом BFL Canada и учредил Фонд Барри Лоренцетти, который финансирует новаторскую работу по решению проблем психического здоровья. Брокколини – президент компании Broccolini Construction и национальный президент Фонда итальянско-канадского сообщества.

Медали вручаются за «значительный вклад в развитие сообщества, региона, провинции, территории или страны». Помимо психического здоровья, в награде Лоренцетти подчеркивается его «…поддержка и пожертвования на такие цели, как женское предпринимательство, здоровый образ жизни и здравоохранение». В грамоте Брокколини подчеркивается его успех как «щедрого филантропа и защитника интересов общества, стремящегося сделать наши сообщества сильнее и продвигать итальянскую культуру в Канаде, в частности, в качестве нынешнего президента Фонда итало-канадского сообщества».

Вручая медали, сенатор Лоффреда произнес трогательные слова в адрес каждого. В адрес Лоренцетти он сказал: «Барри, ваше лидерство и филантропия напоминают нам, что истинный успех заключается в том, чтобы поднимать других и создавать наследие сострадания. Ваша стойкость и инновации не только сформировали вашу отрасль, но и вдохновили всех нас стремиться к большему и отдавать долг. Ваша непоколебимая преданность созданию лучшего будущего через служение и инновации воплощает истинный дух этой медали». В адрес Брокколини сенатор сказал: «Джозеф, вы построили не просто строительную империю – вы создали наследие совершенства и влияния на общество. Будучи президентом Итальянского фонда, вы посвятили себя сохранению культуры и укреплению единства, что отражает те самые ценности, которые отмечает эта медаль. Ваше лидерство в бизнесе и культуре заложило прочный фундамент – не только для зданий, но и для будущих поколений».

В своих выступлениях оба мужчины подчеркнули, что несут ответственность за отдачу. Лоренцетти вспомнил о своей юности в Вилле-Эмаре и о том, как ему всегда внушали, что нужно заботиться о нуждающихся и помогать им. Он сказал, что даже с ростом компании BFL в национальном масштабе он старается сделать благотворительность частью «корпоративной культурной ДНК». Со своей стороны Брокколини сказал: «Да, мы добились успеха. Мы построили несколько зданий и заработали немного денег. Но вместе с этим мы всегда несли ответственность за помощь другим, и возможность делать это была, пожалуй, самой приятной из всех вещей».

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