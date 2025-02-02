Город разработал новый план развития ночной жизни Монреаля

Спустя несколько месяцев после того, как еще одно легендарное музыкальное заведение Монреаля было вынуждено закрыться из-за жалоб на шум, администрация Плант представила новую политику в отношении шума, целью которой является содействие «гармоничному сосуществованию» между жителями.

В то время, когда La Tulipe было решено закрыть, Ensemble Montréal, официальная оппозиция в мэрии, призвала мэра Плант сделать больше, чтобы помочь заведениям. Плант действительно давалf предвыборное обещание принять политику в отношении ночных заведений. Это было в 2017 году, в тот год, когда другое заведение, Le Divan Orange, закрылось после бесчисленных жалоб на шум и штрафов.

Наконец-то план был представлен. Речь идет о плане в 55 миллионов долларов, часть из которых предназначена для введения политики, а часть – 2,5 миллиона долларов – для помощи заведениям с менее чем 3 000 мест в проведении необходимых изменений для соблюдения правил по шуму, например, для установки звукоизоляции. «Эти инвестиции поддержат культурные и коммерческие заведения в их важной роли в развитии динамичной и ответственной ночной жизни», – говорится в заявлении городских властей.

План также предусматривает создание «центров жизнеспособности», где заведениям будет разрешено продлевать часы работы, а также особый статус для некоторых заведений, которые будут разрабатывать индивидуальный подход к управлению шумом. Такие заведения должны будут придерживаться ответственного подхода, в частности, в отношении управления шумом и безопасности.

Проблема с La Tulipe заключалась в том, что звуки живой музыки мешали владельцу и жильцам соседнего здания, по ошибке разрешенного городом к строительству. После многочисленных жалоб владельца здания в городскую администрацию компания, владеющая La Tulipe, не видела другого выхода, кроме как закрыться.

Некоторые хвалят этот план, но говорят, что это слишком поздно, чтобы мэр могла сказать, как она сделала это на пресс-конференции: «Вы важны, вы – бизнес, вы приносите деньги, вы способствуете жизнеспособности и репутации Монреаля».

Оливер Филбин-Брискоу из Федерации ночных искусств, объединяющей работников и организаторов Монреаля (FANTOM), считает, что это шаг в правильном направлении.

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