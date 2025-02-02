Новости монреальских муниципалетов

Во многих муниципалитетах города происходят интересные изменения. Вот некоторые из них.

В Дорвале открылась новая художественная выставка, объединившая совместные работы обычных монреальцев. Бесплатная выставка называется Balise: A Different Landscape и проходит в культурном центре Peter B. Yeomans, 1401 Ch. Bord du Lac-Lakeshore, до 9 марта. Но уже в эту субботу, 1 февраля, жители города смогут встретиться с художницей Вероник Буист с 13 до 15 часов. Balise означает «маяк» или «путеводитель». И, как объяснит Буист, именно так и есть. Серия началась в 2021 году благодаря участию жителей Монреаля, которые бродят по городу и фиксируют детали, которые они считают ценными. Для многих это возможность вновь посетить любимые места или открыть для себя новые, запечатлеть городское движение и эволюцию ландшафта. Точки зрения накапливаются, создавая картину рутинного блуждания, карту путей, пройденных по привычке. Было собрано около 150 фотографий, затем они были интерпретированы и вышиты на бумаге, сделанной Буистом. Идея – показать прекрасное, раскрыть детали, усилить поэзию повседневной жизни и тягу к тривиальному. Художник предлагает нам пересмотреть способ передвижения и оценить каждый шаг – архитектурные детали, вдохновляющие аллеи, коммерческие фасады, места встреч влюбленных.

Город Дорваль поручил фирме AECOM разработать план велосипедного движения для Дорваля и предложить меры по защите территорий вокруг школ на этой территории. В связи с этим во вторник, 4 февраля, в 19:00 в Общественном центре Сарто-Деснойерс (1335 Ch. du Bord du Lac-Lakeshore) состоится общественная консультация, в ходе которой будут собраны комментарии и предложения горожан. Документы, обнародованные в октябре прошлого года, доступны на сайте города. Также будет доступна веб-трансляция консультаций с общественностью.

Муниципальные налоги Доллар-де-Ормо должны быть уплачены в ближайшее времяНа прошлой неделе были разосланы счета на уплату муниципальных налогов. Городские власти напоминают жителям, что первый платеж должен быть внесен не позднее 20 февраля. Теперь жители могут просматривать, загружать и распечатывать копии своих счетов на оплату муниципальных налогов в режиме онлайн на сайте города. Жители могут легко оплатить свои счета, воспользовавшись одним из следующих вариантов: Оплата онлайн или лично через финансовое учреждение. Оплата чеком по почте. Оплата наличными или дебетовой картой лично в кассе мэрии. Напоминание о втором взносе, который должен быть внесен 22 мая, рассылаться не будет. Платежи, полученные после установленных сроков, влекут за собой штраф в размере 9%.

Установите счетчик воды и выиграйте приз! Жителей Дорвала призывают устанавливать счетчики воды. Первые 380 жителей, подписавшиеся на установку водомера, могут выиграть одну из 10 подарочных карт на сумму 250 долларов. Счетчик воды позволяет жителям следить за расходом воды в режиме реального времени, своевременно обнаруживать утечки и экономить воду. В Квебеке, где потребление воды очень велико, установка счетчика помогает сократить потери и сохранить ресурсы для будущих поколений. Установка счетчика воды не влечет за собой никаких дополнительных налогов. Установка счетчика воды – это 100% бесплатный и беззаботный процесс. Городская администрация берет на себя все заботы – от предоставления счетчика до его установки и обслуживания. Установка должна быть завершена и одобрена администрацией города Доллар-де-Ормо. Право на установку имеют владельцы кондоминиумов или квартир, а также арендаторы (с согласия владельца недвижимости).

Шале в парке Centennial Park. Снос и строительство шале в парке Centennial Park начались в настоящее время и продолжаются до конца августа. Шале было построено более 50 лет назад и является важным местом встреч для нашего сообщества. Но срок его эксплуатации подошел к концу, и он больше не отвечал потребностям наших жителей, особенно с точки зрения доступности. Для оценки вариантов был проведен глубокий анализ, но из-за ветхого состояния здания простой ремонт оказался недостаточным. Поэтому город принял решение о полной реконструкции. Парк Centennial Park, его тропы, игровые площадки, парк для собак и парковка остаются доступными, и там можно проводить мероприятия. Рядом с парковкой находятся туалеты. На ледовой площадке Centennial Park установлен трейлер, который служит раздевалкой для катания на коньках. Доступ к главной тропе сохранен.

Пуэнт-Клер – Новые станции зарядки электромобилей. На прошлой неделе город объявил об открытии новых общественных станций зарядки для электромобилей. Четыре зарядные станции 2-го уровня теперь доступны на парковке Центральной библиотеки по адресу 100 Douglas-Shand Avenue. В этом году 12 дополнительных зарядных станций будут установлены на двух других муниципальных парковках: в спортивном центре Олив-Уркхарт и парке Эджвотер. Шесть зарядных станций уже установлены на парковках Акватического центра Пуэнт-Клер и арены Боба-Бирни. Город просит жителей с электромобилями соблюдать лимит времени зарядки, чтобы оптимизировать использование и избежать штрафа. Обратитесь к руководству пользователя общественных зарядных станций, чтобы получить важную информацию о стоимости зарядных станций, их расположении и шагах, которые необходимо предпринять для оптимального использования.

Город Бэ-Д’Урфе обновляет свой веб-сайт и просит жителей и пользователей высказать свои пожелания и предложения с помощью онлайн-опроса. Зайдите на сайт города, чтобы принять участие в опросе. Его заполнение займет не более десяти минут, и он полностью конфиденциален; ответы будут использоваться только для улучшения веб-сайта и онлайн-услуг нашего города.

Л’Иль-Бизард-Сент-Женевьев хочет сохранить небольшой дом, расположенный по адресу 15800 rue du Moulin. Здание будет выставлено на условную продажу в рамках конкурса проектов. Проект направлен на реконструкцию и благоустройство дома с сохранением его исторического характера и самобытности. Проект направлен на устойчивое использование здания, будь то жилое или коммерческое. Продажа дома будет осуществляться на определенных условиях, включая соблюдение исторической архитектуры, завершение ремонтных работ, включая, в частности, строительство нового фундамента и восстановление оригинального фасада. Работы должны быть завершены в течение двух лет, и в течение этого периода дом не может быть перепродан, за некоторыми исключениями.

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