С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля.

Мероприятия, проводимые ежегодно 2 февраля во Всемирный день водно-болотных угодий (англ. World Wetlands Day), призваны обратить внимание общественности и правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты.

2 февраля отмечается праздник, посвящённый животному, преданность и служба которого человеку продолжают поражать воображение и в настоящее время. Это День ездовых собак.

День сурка (англ. Groundhog Day) — традиционный народный праздник в Канаде и США, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны.

2 февраля 1702 года Петром I был издан Указ, в котором царь повелевал начать строительство судов на Ладожском озере: «В оборону и на отпор против неприятельских свейских войск на Ладожском озере сделать военных 6 кораблей по 18 пушек». Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту. Главная база флота располагалась в Кронштадте.

Джеймс Джойс, покинувший Ирландию в 1904 году, человек гениальный и амбициозный, ставил перед собой задачи более крупные и трудные, чем большинство его современников. Работа над его главным романом «Улисс» (англ. Ulysses) шла с 1914 по 1921 год, когда Джойс жил в Триесте и Цюрихе. Роман был впервые опубликован 2 февраля 1922 года в Париже.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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