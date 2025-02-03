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Канада испытала запускаемый из стратосферы военный беспилотник-невидимку

Степан Артемьевский Фев 3, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада испытала запускаемый из стратосферы военный беспилотник-невидимку отключены 1 Просмотров

Канада провела испытания военного беспилотника-невидимки, который запускается с помощью аэростата из стратосферы. Как сообщает издание Interesting Engineering.

 

Спенс Фрейзер, основатель и генеральный директор компании Landing Zones Canada Inc, отметил: «Изменяемая форма крыла позволяет дрону переходить от сверхзвуковых к барражирующим скоростям.

Он способен нести разнообразные полезные нагрузки и эффективно действовать в условиях отсутствия спутниковой навигации, что делает Eagle APDS важным элементом для военных операций по всему миру».

Этот беспилотник стал первым в мире дрон-невидимкой, который запускается с помощью воздушного шара и имеет минимальную радиолокационную сигнатуру, что увеличивает шансы на выживание в сложных воздушных условиях.

По словам его создателей, эта система может изменить подход к малозаметным военным аэрокосмическим системам большого радиуса действия и может беспрепятственно переключаться между автономным и управляемым полетом.

Также подчеркивается, что летно-технические характеристики БПЛА были успешно подтверждены в ходе недавних испытаний.

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