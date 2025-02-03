Tesla запускает полную автономию на своих производственных мощностях

Tesla применила свою технологию Full Self-Driving (FSD) для автоматизации движения автомобилей на территории своего завода.

Благодаря этой системе, модели Model Y и Model 3 способны самостоятельно перемещаться от линии сборки до погрузочных пунктов, демонстрируя уровень полной автономии, что видно на видео с завода в Фримонте.

Этот подход схож с решением BMW, реализованным на заводе в Дингольфинге с 2022 года, однако Tesla стремится дальше, ставя целью полное исключение человеческого участия в управлении процессами на производстве.

Хотя FSD по-прежнему не достигла уровня полной автономии (уровень 2), и водителю необходимо быть готовым взять управление в любой момент, Tesla активно приближается к цели полного устранения водителя.

Стоит отметить, что наконец, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) продолжает расследование случаев, связанных с системой FSD.

На данный момент автоматизированный выход с завода охватывает маршрут длиной примерно 2 км, что является значительным шагом к полной автономии транспортных средств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.