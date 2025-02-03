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Новости Экономист предсказал, что произойдет с валютами Канады и Мексики из-за американских пошлин

Экономист предсказал, что произойдет с валютами Канады и Мексики из-за американских пошлин

Степан Артемьевский Фев 3, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Экономист предсказал, что произойдет с валютами Канады и Мексики из-за американских пошлин отключены 1 Просмотров

По словам Клеменса Фюста, главы мюнхенского Института экономических исследований Ifo, валюты Канады и Мексики обесценятся в результате новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Его комментарии были опубликованы 2 февраля в газете Bild.

 

«Ответом на пошлины США станет снижение курса мексиканской и канадской валют», — отметил Фюст.

Экономист добавил, что эта ситуация может оказаться выгодной для немецких автопроизводителей, которые зависят от поставок из этих стран, позволяя им частично компенсировать свои убытки.

Если же США примут меры против европейских товаров, Европе следует предпринять зеркальные действия и ввести аналогичные пошлины.

В частности, возможно введение налога на цифровые продукты из американской Кремниевой долины.

Напоминаем, что Трамп установил дополнительные 25% пошлины на товары из Мексики и Канады, а также 10% на энергоресурсы.

Пошлины начнут действовать с 4 февраля. Эти три страны составляют треть импорта в США.

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