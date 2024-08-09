Чтиво дня сегодняшнего- Всеволод Соловьев “Царь-девица”

Говоря кратко, можно ограничиться одной фразой: интересный исторический роман, повествующий о правлении царевны Софьи, сестры Петра Великого.

Ну, а если чуть глубже и подробнее, то могу заметить тот факт, что много исторических реальных событий вплетено в повествование. Хотя присутствует и вымысел, как в любом художественном чтиве.

Правда в том, что в семействе «тишайшего» царя Алексея Михайловича было семь дочерей. Но именно царевна Софья Алексеевна отличалась непокорным нравом, и поэтому именно ее сделали регентшей при малолетних братьях, один из которых станет после правления Софьи великим царем. А регенствовать ей, ой, как понравилось. Вот и не хотелось теплое, насиженное, а тем паче, царское место-трон, уступать… Отсюда и вся история… Об этом и книжка, собственно говоря.

Хотя, справедливости ради, добавлю, что рассказывается в книге не только о Софье, как о правительнице, описываются и ее личностные качества, ее предпочтения, привычки и характер.

Любители истории знают и помнят наверняка тот факт, что Софья не была красавицей, а наоборот, говоря сегодняшним языком, была полноватой дамой, с суровым лицом. Все это приводило к тому, что она казалась старше своих лет.

Была в ней еще одна особенность, не свойственная барышням того времени. Она много читала, свободно говорила по-польски, среди ее учителей были образованнейшие люди того времени. Дам образование в те годы не сильно заботило. А вот Софья, наоборот, любила и стремилась к познаниям.

Семь лет царевна Софья Алексеевна фактически возглавляла правительство, в которое входили умные и властные вельможи. В романе рассказывается о том, как Софья вела управление государством, как во всем проявляла свой властный характер.

По ее указу было жестоко подавлено восстание стрельцов. Попытки воеводы князя И. А. Хованского, возглавлявшего Стрелецкий приказ, поднять стрельцов на бунт против царевны Софьи не увенчались успехом. Мы помним, что князь был схвачен и казнен. Расправилась Софья и с раскольниками.

Между тем брату Софьи, царевичу Петру, исполнилось 17 лет. Поддержанный сторонниками, он низложил правительство сестры, а ее приказал заточить в Новодевичий монастырь в Москве, где спустя восемь лет она была пострижена в монахини под именем Сусанны. В заточении Софья Алексеевна и умерла.

Потряс меня и финал книги. Но о нем умышленно умолчу. Прочтите! Ведь книга – совсем не так себе, а очень даже увлекательная, познавательная, и легко читаемая! Советую и рекомендую!

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