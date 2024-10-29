Гуляем по Монреалю: рынки и не только!

Гуляем по нашему красивому осеннему городу

Рынок «Жан-Талон» находится в районе, известном как «Маленькая Италия», где проживают итальянские эмигранты. Вдохновленные своим южным наследием, жители решили не оставлять местные земли без дела и начали их обрабатывать, предварительно купив участки. Так в Монреале появилось садоводство, и в 1933 году был открыт рынок «Жан-Талон». В летние и осенние месяцы торговые ряды расширяются на целый квартал, а зимой сжимаются и временно находят укрытие в большом павильоне. Здесь можно найти деликатесы со всех уголков мира, а также продукты, которые дарит щедрая земля Квебека трудолюбивым фермерам. В ассортименте представлены овощи, фрукты, мясо, рыба, яйца, бакалея, грибы, местный мед и множество других лакомств. Весной рынок наполняется яркими цветами — идет активная продажа цветочной рассады. Также здесь можно приобрести товары местных мастеров, отведать вкусные блюда и просто насладиться атмосферой ярмарки.

Музей археологии и истории Пуэнт-а-Кальер представляет собой обширный комплекс, расположенный в сердце Старого Монреаля. Центральное здание, известное как Éperon, включает в себя регистрацию посетителей, мультимедийный кинотеатр и основную выставку под названием «Где родился Монреаль». Здесь также проводятся временные выставки под исторической и археологической тематикой. В непосредственной близости на площади Руаяль находится старая таможня Ancienne-Douane, возведенная в 1837 году. Из обеих построек ведёт вход в археологическую крипту под площадью, где исследованы культурные слои, раскрывающие этапы эволюции города. Здесь же представлены находки, извлеченные в ходе раскопок. В экспозициях музея охвачены все аспекты культурного, социального и экономического развития Монреаля, включая артефакты, иллюстрирующие взаимодействие и влияние между культурами коренных народов и европейских колонизаторов. Музей также реализует научные образовательные программы и организует концерты и театральные выступления.

Автодром Жиля Вильнёва находится на искусственном острове Нотр-Дам, расположенном на реке Святого Лаврентия. Первая гонка «Формулы-1» на этой новой трассе в Монреале прошла в 1978 году, и её победителем стал канадский пилот Жиль Вильнёв, в честь которого и назван автодром. Остров Нотр-Дам был сооружён для Всемирной выставки 1967 года. Извивающаяся, местами узкая трасса проходит между выставочными павильонами и искусственными водоёмами, частично используя общественные дороги. Этот маршрут считается быстрым и часто преподносит неожиданные повороты, что делает этап на автодроме Жиля Вильнёва одним из самых зрелищных в чемпионате «Формулы-1». Кроме гонок «Формула-1», на этом автодроме также проходят мероприятия NASCAR Nationwide Series.

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