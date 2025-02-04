С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день борьбы против рака (англ. World Cancer Day), или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

21 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию, согласно которой была учреждена новая памятная дата — Международный день человеческого братства (англ. International Day of Human Fraternity).

Очевидно, интересным будет для всех, кто живёт по принципу «ни дня без праздника!», гуляющая по просторам интернета, не имеющая никаких подтверждённых статусов дата, отмечаемая 4 февраля – День рождения резиновых калош.

В этот день отмечаются именины Тимофея — в память о святом Тимофее, ученике апостола Павла и первом епископе Ефеса. По преданию, в конце 1 века он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь. Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», — говорили на Руси). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

«Табель о рангах» – это Закон о порядке государственной службы в Российской империи, который утвердил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства. Этот документ был утвержден Петром I 4 февраля 1722 года.

4 февраля 1911 года фирма «Роллс-Ройс» (Rolls-Royce) учредила для своих автомобилей знаменитую эмблему – фигурку в виде крылатой женщины, склонившуюся перед прыжком вперед.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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