Премьер-министр Квебека расскажет об ответных мерах провинции на американские тарифы

После встречи с руководителями банковского, инвестиционного и энергетического секторов Квебека премьер-министр Франсуа Лего и несколько высокопоставленных министров проведут сегодня днем пресс-конференцию, посвященную американским тарифам, о которых объявил президент Дональд Трамп.

В выходные Лего заявил, что «мы должны встать на защиту нашей экономики и наших рабочих мест», и пообещал дать отпор.

«Мы не должны обманывать себя, это причинит нам боль», – написал Лего в социальных сетях. «Вы можете сказать, что это не продлится долго, но так думать было бы опасно. Напротив, мы должны подготовиться к тому, что наша экономическая система будет нарушена в течение длительного периода времени. А в бизнесе, я могу сказать вам, нет ничего хуже неопределенности».

Перед пресс-конференцией Лего предстоит провести насыщенный день, встречаясь с представителями практически всех основных отраслей экономики Квебека.

В понедельник перед пресс-конференцией премьер и его команда встретятся с руководителями Desjardins Group и National Bank, а затем встретятся с генеральными директорами Investissement Quebec и управляющего пенсионным фондом провинции (Caisse de dépôt et placement du Québec).

Затем Лего и его министры встретятся с генеральным директором Hydro-Quebec Майклом Сабиа.

В понедельник мэр Монреаля Валери Плант ответила в социальных сетях, заявив, что монреальцы должны держаться вместе и не медлить с ответом на угрозу.

«В ближайшие дни мы будем работать рука об руку с правительствами более высокого уровня, чтобы решительно и мощно ответить на эту необоснованную атаку на нашу экономику», – сказала она. «Дружба между нашими странами всегда была основана на взаимном уважении. Если Вашингтон выберет конфронтацию, мы ответим с той же решимостью».

Плант сказала, что ее администрация пересматривает список американских компаний, входящих в список поставщиков города, чтобы найти им замену на местном или международном уровне. По ее словам, город также рассматривает возможность введения 25-процентных тарифов для американских поставщиков.

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