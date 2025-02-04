Онтарио разорвет контракт со Starlink из-за введения пошлин в отношении Канады

Канадская провинция Онтарио вскоре прекратит сотрудничество с компанией SpaceX и ее спутниковым интернет-сервисом Starlink.

Эту информацию озвучил премьер-министр региона Даг Форд в своем посте в социальной сети Х.

Форд сообщил, что начиная с 3 февраля, Онтарио запретит американским компаниям заключение новых контрактов, пока действуют пошлины США против Канады.

Это решение приведет к убыткам для американских фирм, которые могут потерять десятки миллиардов долларов.

По его словам, несомненно, в этом виноват президент США Дональд Трамп.

«Мы намерены сделать шаг дальше. Контракт с Starlink будет расторгнут.

Мы не собираемся сотрудничать с теми, кто пытается подорвать нашу экономику.

Хотя Канада не инициировала этот конфликт с США, поверьте, мы готовы к победе», – подчеркнул Форд.

На прошлой неделе Трамп объявил о новых тарифах на товары из Канады, Мексики и Китая, вдвигая экономические меры ответной реакции.

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