Онтарио разорвет контракт со Starlink из-за введения пошлин в отношении Канады

Эту информацию озвучил премьер-министр региона Даг Форд в своем посте в социальной сети Х.
Форд сообщил, что начиная с 3 февраля, Онтарио запретит американским компаниям заключение новых контрактов, пока действуют пошлины США против Канады.
Это решение приведет к убыткам для американских фирм, которые могут потерять десятки миллиардов долларов.
По его словам, несомненно, в этом виноват президент США Дональд Трамп.
«Мы намерены сделать шаг дальше. Контракт с Starlink будет расторгнут.
Мы не собираемся сотрудничать с теми, кто пытается подорвать нашу экономику.
Хотя Канада не инициировала этот конфликт с США, поверьте, мы готовы к победе», – подчеркнул Форд.
На прошлой неделе Трамп объявил о новых тарифах на товары из Канады, Мексики и Китая, вдвигая экономические меры ответной реакции.
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