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Новости Онтарио разорвет контракт со Starlink из-за введения пошлин в отношении Канады
Фото: vev.ru

Онтарио разорвет контракт со Starlink из-за введения пошлин в отношении Канады

Степан Артемьевский Фев 4, 2025 Новости Комментарии к записи Онтарио разорвет контракт со Starlink из-за введения пошлин в отношении Канады отключены 1 Просмотров

Канадская провинция Онтарио вскоре прекратит сотрудничество с компанией SpaceX и ее спутниковым интернет-сервисом Starlink.

 

Эту информацию озвучил премьер-министр региона Даг Форд в своем посте в социальной сети Х.

Форд сообщил, что начиная с 3 февраля, Онтарио запретит американским компаниям заключение новых контрактов, пока действуют пошлины США против Канады.

Это решение приведет к убыткам для американских фирм, которые могут потерять десятки миллиардов долларов.

По его словам, несомненно, в этом виноват президент США Дональд Трамп.

«Мы намерены сделать шаг дальше. Контракт с Starlink будет расторгнут.

Мы не собираемся сотрудничать с теми, кто пытается подорвать нашу экономику.

Хотя Канада не инициировала этот конфликт с США, поверьте, мы готовы к победе», – подчеркнул Форд.

На прошлой неделе Трамп объявил о новых тарифах на товары из Канады, Мексики и Китая, вдвигая экономические меры ответной реакции.

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