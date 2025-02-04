В Монреале действует предупреждение о зимней непогоде

Жителям Монреаля следует воздержаться от поездок, так как действует зимнее погодное предупреждение.

Министерство окружающей среды и климатических изменений Канады (ECCC) предупредило, что сильный снегопад может значительно ухудшить видимость и создать сложные условия для вождения в понедельник днем и вечером.

Лаваль, Мон-Тремблан, Сент-Агат, Водрей, Вэллифилд и Боарнуа также попадают в зону действия этого предупреждения.

«В этот период ожидаются осадки в размере около 10 сантиметров. Липкий снег может сделать дороги скользкими, что затруднит передвижение», – говорится в сообщении ЕЦКК.

По данным агентства, плохие погодные условия могут привести к задержкам транспорта.

«При сильном снеге видимость может внезапно ухудшиться. Это может оказать значительное влияние на движение в часы пик в городских районах».

Автомобилистам, возможно, придется корректировать свое движение с учетом меняющихся дорожных условий.

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