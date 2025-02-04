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Новости Монреальская клиника помогает подросткам получить психиатрическую помощь без долгих ожиданий

Монреальская клиника помогает подросткам получить психиатрическую помощь без долгих ожиданий

Степан Артемьевский Фев 4, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреальская клиника помогает подросткам получить психиатрическую помощь без долгих ожиданий отключены 1 Просмотров

Всего несколько месяцев назад 14-летняя Мелани находилась в мрачном состоянии и боролась со своим психическим здоровьем.

 

«У меня была депрессия, я очень сильно с ней боролась. Мне было очень грустно. Я была очень нервной. Мне было трудно разговаривать с людьми», – говорит она. «У меня была попытка самоубийства, и это стало переломным моментом».

В ноябре она начала проходить терапию в Le Spot, клинике психического здоровья, которая является частью Монреальской детской больницы. Это полностью изменило ее жизнь.

В «Споте» мне помогли вернуть мою жизнь в нормальное русло. Я узнала, как справляться со стрессом, как его регулировать, советы для школы», – говорит Мелани. «Люди в школе, например, хулиганы, мои оценки. Теперь я не так сильно переживаю по этому поводу».

Подростков, оказавшихся в кризисной ситуации в детском отделении неотложной помощи, направляют в Le Spot, амбулаторный центр.

В течение 10 дней команда социальных работников и детских психиатров оказывает поддержку им и их семьям.

«Цель номер один – понять, что привело пациента и всю систему к этому кризису, и попытаться понять, что этому способствовало», – говорит Жан-Филипп Кармель, детский психиатр из Le Spot.

По словам Кармеля, до появления Le Spot подросток, переживающий кризис психического здоровья, мог быть помещен в список ожидания. Кармель говорит, что некоторые из них в итоге возвращались в больницу.

«Цель Le Spot – предотвратить такие случаи, позволяя пациентам оставаться дома, с семьей, и при этом стараться получать еженедельные сеансы неотложной помощи», – сказал он.

У Мелани есть напутствие другим подросткам, которые, возможно, борются с проблемами психического здоровья.

«Я бы посоветовала открыться людям, которые вас поддерживают. Они захотят тебя выслушать», – сказала она. «Они никогда не скажут, что ты недостаточно хороша, что ты не можешь так поступать. Очень важно выплеснуть свои чувства».

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