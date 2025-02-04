Монреальская клиника помогает подросткам получить психиатрическую помощь без долгих ожиданий

Всего несколько месяцев назад 14-летняя Мелани находилась в мрачном состоянии и боролась со своим психическим здоровьем.

«У меня была депрессия, я очень сильно с ней боролась. Мне было очень грустно. Я была очень нервной. Мне было трудно разговаривать с людьми», – говорит она. «У меня была попытка самоубийства, и это стало переломным моментом».

В ноябре она начала проходить терапию в Le Spot, клинике психического здоровья, которая является частью Монреальской детской больницы. Это полностью изменило ее жизнь.

В «Споте» мне помогли вернуть мою жизнь в нормальное русло. Я узнала, как справляться со стрессом, как его регулировать, советы для школы», – говорит Мелани. «Люди в школе, например, хулиганы, мои оценки. Теперь я не так сильно переживаю по этому поводу».

Подростков, оказавшихся в кризисной ситуации в детском отделении неотложной помощи, направляют в Le Spot, амбулаторный центр.

В течение 10 дней команда социальных работников и детских психиатров оказывает поддержку им и их семьям.

«Цель номер один – понять, что привело пациента и всю систему к этому кризису, и попытаться понять, что этому способствовало», – говорит Жан-Филипп Кармель, детский психиатр из Le Spot.

По словам Кармеля, до появления Le Spot подросток, переживающий кризис психического здоровья, мог быть помещен в список ожидания. Кармель говорит, что некоторые из них в итоге возвращались в больницу.

«Цель Le Spot – предотвратить такие случаи, позволяя пациентам оставаться дома, с семьей, и при этом стараться получать еженедельные сеансы неотложной помощи», – сказал он.

У Мелани есть напутствие другим подросткам, которые, возможно, борются с проблемами психического здоровья.

«Я бы посоветовала открыться людям, которые вас поддерживают. Они захотят тебя выслушать», – сказала она. «Они никогда не скажут, что ты недостаточно хороша, что ты не можешь так поступать. Очень важно выплеснуть свои чувства».

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