Чтиво сегодняшнего дня. Александр Дюма: “Королева Марго”

После трилогии Бомарше я переключилась на другую трилогию. В этот раз – Дюма. Его, равно как и Ремарка, я могу читать и перечитывать многократно, находя каждый раз что-то новое, интересное и неосмысленное для себя. Сегодня о «Королеве Марго».

И некоторых неточностях, называемых художественным вымыслом, коих в романе я насчитала несколько.

Ну, во-первых, история об отравленных перчатках, из-за которых якобы лишилась жизни наваррская королева Жанна д’Альбре. Я не вправе утверждать, что всякого рода колдовства был лишен тот славный период времени. Напротив, различная черная магия манила к себе неокрепшие умы французской знати. Но вот в данном случае, не в ней было дело. Все гораздо прозаичнее: королева скоропостижно скончалась от туберкулеза, от которого страдала на протяжении нескольких последних своих земнх лет.

Другой интересный персонаж этого романа: Граф де Ла Моль. Красивый, молодой, отважный… и в итоге – казненный. Протестант, голову которого королева Марго хранила у себя после казни. Таковы моменты романа. Что же было на самом деле? Ну, во-первых, наш граф был ревностным католиком. Во-вторых, совсем он и не граф. Его так возвеличил автор. Остальное правда: любовь к королеве, казнь и голова, хранящаяся в спальне Маргариты Валуа.

И самое, наверное, интересное: отравленная книга о соколинной охоте, Екатерина Медичи и смерть короля Карла. И тут не вся правда. Карл действительно скончался в молодых летах. Но не от книги. От плеврита. Легкие у него были весьма слабы, а в ту пору туберкулез распространялся с невероятной скоростью. Наваррская королева, с которой близко общался Карл, запросто могла поделиться недугом с королем любым воздушно-капельным путем. Так вот, Карл, слабый здоровьем, очень темпераментно перенес Варфоломеевскую ночь, плюс плеврит и находящаяся в стенах Лувра туберкулезная инфекция сделали свое черное дело… А не книга и не Екатерина Медичи, которую так очернил Дюма-отец.

Да, она была далеко не ангелом. Бесспорно, что в ее политике были перегибы. А у кого их не было, да и нет. Все одинаково ошибаются порой. Но только благодаря ей, Екатерине Медичи, ее сыновья были у трона. Только благодаря ей происходило культурное развитие Франции в это время, на которое всем по сути, было наплевать. Но только и по сей день, с легкой руки выдумщика Дюма, Екатерина вошла в историю как «черная королева». Может, я ее хоть чуток реабилитировала? Хотелось бы!

И напоследок… Тяжело сейчас всем, время непростое. Но нужно как-то уходить на время от реалий и немного переключаться. Почитайте Дюма! С первой же страницы до вас донесутся шуршания дорогих нарядов придворных дам, запах нюхательной соли, резкий аромат духов… Вы услышите топот копыт о мостовую, тихие шаги в темном переулке, лязг шпаг… И надушенные любовные записки…

А значит, жизнь побеждает! И победит! Ведь так и должно быть, так – по-Божески! А значит, так и будет!

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