Гуляем по Монреалю: интересные места нашего города

Биосфера, Хабитат и парк Жарри – стоит узнать об этом побольше

Воздушный купол музея «Биосфера» возвышается над территорией парка Жан-Драпо на острове Святой Елены, который находится в центре широкой реки Святого Лаврентия. Эта прозрачная сфера была возведена в качестве павильона США для Всемирной выставки 1967 года и в настоящее время находится в ведении Департамента окружающей среды Канады. Геодезический купол, созданный архитектором Ричардом Бакминстером Фуллером, состоит из связанных стальных стержней. Его диаметр составляет 72 метра, а высота — 62 метра. В 1990 году внутри купола началось строительство зданий, и в 1995 году они открыли свои двери для посетителей, став музеем, посвящённым экосистеме реки Святого Лаврентия.

Хабитат 67 — это жилой комплекс, являющийся результатом архитектурных инноваций, популярных в 60-х годах прошлого века. Проект в духе модернизма разработал канадский архитектор израильского происхождения Моше Сафди. Комплекс был возведен к Всемирной выставке 1967 года и стал настоящим прорывом в области строительства многоквартирных зданий. Его необычный облик напоминает массу кубов, расположенных с различными промежутками. Каждая из 146 квартир включает от одного до пяти модулей, что создает иллюзию хаоса. На самом деле такой подход весьма рационален. Свет проникает в жилые помещения с трех сторон, и каждая квартира оборудована террасами с зелеными насаждениями. Модули связывают переходы, и каждая единица жилья независима. Изначально проект задумывался как доступное жилье, но с его ростом популярности Хабитат 67 стал символом элитности, и цены на квартиры стали слишком высокими для большинства горожан. Комплекс особенно популярен среди паркурщиков, которые используют его для тренировок и проведения соревнований на протяжении многих лет.

Городской парк Жарри, расположенный в районе Виллере-Сен-Мишель, иногда называют бейсбольным. С 1968 по 1976 год здесь располагался домашний стадион бейсбольной команды Montreal Expos из канадской национальной лиги. Однако арену запомнили не только благодаря спортивным событиям. В 1984 году папа римский Иоанн Павел II проводил здесь мессу. Jarry Park пользуется популярностью среди любителей активного отдыха. В парке есть скейт-парк, а также площадки для крикета, футбола, тенниса и баскетбола. Кроме того, здесь расположен плавательный бассейн, а для велолюбителей предусмотрены специальные маршруты. Любители отдыха могут насладиться зелеными газонами и прогуляться вдоль искусственного пруда с фонтаном.

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