Канада вводит ответные 25-процентные пошлины на товары из США

Начиная с 4 февраля 2025 года, Канада планирует установить повышенные пошлины на определенные американские товары в ответ на действия США в сфере тарифов.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте канадского правительства, новые пошлины составят 25% и будут распространены на различные категории продуктов, включая мясные изделия, молоко и молочные продукты, фрукты и овощи, а также вина и ферментированные напитки, такие как сидр.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее отметил, что эти меры затронут импорт на уровне $155 миллиардов, что представляет собой значительный ответ на введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины на товары из Канады и Мексики.

Трамп установил 25% пошлину на некоторые товары, такие как мотоциклы и огнестрельное оружие, и 10% на энергетические ресурсы, что затронет всеми сектор энергоресурсов Канады.

Канадские пошлины также коснутся одежды, обуви, косметики, табачной продукции, шин и бытовой техники, включая морозильники и холодильники.

Эти меры могут значительно повлиять на торговые отношения между странами и привести к повышению цен на ряд товаров.

Правительство Канады подчеркивает, что эти ответные шаги направлены на защиту местных производителей и поддержание конкурентоспособности канадской экономики.

Между тем, президент Мексики уже поручил подготовить аналогичные ответные меры в ответ на пошлины США, что может усугубить торговую напряженность между странами.

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