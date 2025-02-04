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Монреаль вводит серьезные ограничения на краткосрочную аренду жилья Airbnb

Olga Ouspenski Фев 4, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Монреаль вводит серьезные ограничения на краткосрочную аренду жилья Airbnb отключены 1 Просмотров

Мэрия Монреаля решила принять все меры по ограничению краткосрочной аренды жилья по типу Airbnb в надежде вернуть на рынок не менее 2000 домов и кондо.  «Сегодня я хочу сказать, что с незаконной торговлей в сфере недвижимости покончено», – заявила мэр Валери Плант в четверг, объявляя о мерах по жесткому ограничению краткосрочной аренды.

Однако Валери Плант еще не успела сделать свое заявление в четверг, как уже подверглась нападкам со стороны министра туризма Квебека Каролин Проулкс, которая отреагировала на подробности заявления, просочившиеся в утренний выпуск газеты Journal de Montréal.

«Мэр Валери Плант ищет, на кого бы свалить вину за свое бездействие в сфере жилья, и главный виновник – это сдача жилья на короткий срок», – прокомментировала она из Квебек-Сити, еще не дослушав пресс-конференцию Валери Плант.

Когда г-жу Плант проинформировали об этих высказываниях, она немедленно ответила. «Я не думаю, что министр должен быть доволен тем, что его закон нарушается до такой степени», – сказала она, заметно раздражаясь, имея в виду тот факт, что на разных сайтах разместили около 4 000 объявлений о краткосрочной аренде, хотя лишь немногим более 2 000 из них были должным образом зарегистрированы для этого.

Именно эти 2 000 нелегальных квартир она надеется убрать с рынка аренды в краткосрочной перспективе и вернуть монреальским арендаторам. Есть все основания полагать, что цифра в 2 000 незаконных единиц является сильно заниженной.

Поскольку Монреаль переживает серьезный жилищный кризис, администрация Планта объявляет о добавлении шести инспекторов к четырем уже имеющимся, чтобы вывести из строя незаконно сдаваемые квартиры и вернуть их настоящим арендаторам, а также о новой процедуре, ускоряющей рассмотрение заявлений о правонарушениях. Размер штрафа также был увеличен до максимально допустимого по закону – 1000 долларов за первое нарушение, но за каждое последующее нарушение могут быть выписаны дополнительные штрафы в размере 2000 долларов.
Краткосрочная аренда будет разрешена, но только с 10 июня по 10 сентября, в пик туристического сезона, и запрещена с 11 сентября по 9 июня. Фактически, только около 300 коммерческих туристических резиденций, зарегистрированных в так называемых «коммерческих» секторах некоторых районов, смогут продолжать работать круглогодично, как и раньше.

Проект закона будет принят 24 марта, и жильцы  домов, которые все еще хотят сдавать жилье в краткосрочную аренду в период с 10 июня по 10 сентября, должны будут получить разрешение на эксплуатацию, выдаваемое городом, по цене 300 долларов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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