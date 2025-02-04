Канада антиамериканская: в стране наблюдается масштабный отказ от товаров и услуг из США

Жители Канады начали бойкотировать американские товары и отменять поездки в США из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из страны.

«В условиях напряжённых торговых отношений канадцы начали отменять поездки в Аризону, отказываются от апельсинов из Флориды, а во время матчей НБА и НХЛ иногда освистывают гимн США», — такими сообщениями заполнены все новостные паблики страны в последние дни.

Посол России в Оттаве, Олег Степанов, в свою очередь отметил, что в стране наблюдается рост антиамериканских настроений, вызванный резкими высказываниями президента США Дональда Трампа. Американский лидер угрожал ввести пошлины на канадскую продукцию, что и сделал с первого числа текущего месяца.

Многие канадцы недовольны такой ситуацией, что сказывается на общем настроении людей. Посол подчеркнул, что в магазинах появляются призывы приобретать лишь местные товары, а ассортимент из США становится менее востребованным.

Обычные граждане тоже высказывают своё недовольство новой политикой США, а некоторые открыто даже выражают своё презрение к Соединённым Штатам.

Канадцы делятся «случайными актами патриотизма», как назвали это явление в местной прессе, возвращая в магазины продукцию из США и отказываясь от подписок на Netflix, а также планируют избегать американских ресторанов.

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