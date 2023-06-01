С 1 июня действует новая редакция правил пользования телефоном и другими электронными устройствами во время вождения автомобиля

Хотя принципиальных изменений в новой редакции Положения о поведении, отвлекающим от вождения, нет, тем не менее есть важные уточнения и дополнения.

С 1 июня в Квебеке вступает в силу новая редакция текста Положения о поведении, отвлекающим от вождения (Règlement sur la distraction). Хотя и прежние правила не отменяются, но вводится ряд новых правил, а в отношении действующих до 31 мая были добавлены определённые пояснения и уточнения. Как водитель может пользоваться мобильным телефон, iPad, GPS и как именно он может этими устройствами пользоваться.

Предыдущие правила были приняты ещё в 2018 году, но с тех пор положение изменилось, поэтому и потребовалось несколько расширить и дополнить предыдущий текст Положения.

Штраф за разговор по телефону (или с помощью любого другого электронного устройства) во время вождения автомобиля составляет от 300 до 600 долларов, как и прежде. Но теперь за нарушение правил водитель лишается пяти баллов (а не четырёх, как раньше). В случае рецидива, прав можно лишиться на срок от 3 до 30 суток, а штраф увеличивается вдвое.

Водитель не имеет права никак «общаться» с электронным устройством, за исключением тех случаев, когда то закреплено на ветровом стекле или рядом и когда то сообщает водителю полезную для ведения автомобиля информацию.

Новая редакция правил уточняет и конкретизирует некоторые положения, устраняя некоторые противоречивые моменты. Уточняется, что единственная информация, за которой водитель может следить по телефону или другому устройству, обязательно закреплённому перед ним, это маршрут движения и указания по движению (пробки, аварии, и т. д.) Только эта информация может быть выведена на экран. Любая другая будет считаться серьёзным нарушением.

Устройство должно быть закреплено на ветровом стекле или на щитке так, чтобы наблюдать за ним было удобно. В новой редакции уточняется, что «прибор должен быть установлен таким образом, чтобы он не закрывал ни одного ракурса обзора и чтобы он находился в поле зрения всегда при нормальном положении тела и головы водителя.

Аппарат, находящийся в руке водителя — явное нарушение. Не имеет значение, включён он или выключен, «я его как раз собирался положить», «я просто подхватил его, а то он чуть не упал на пол»… В руках прибора (телефона, iPad и т. д.) быть не должно.

Что касается аппарата, закреплённого перед водителем, его можно трогать лишь для того, чтобы ввести данные об изменении маршрута. И на экране должны отражаться лишь сведения от GPS.

В новой редакции правил уточняется, что водитель может консультироваться с аппаратом, если информация, которую он запрашивает, относится к движению — причём можно уточнять маршрут, или же уточнять те или иные тарифы, или же касаться аппарата для обеспечения безопасности пассажира. Разрешено брать в руки телефон (или другое устройство) в случае необходимости позвонить по 911. Разрешено брать в руки электронное устройство для оплаты сборов с его помощью, когда автомобиль не прекращает движения (речь о проезде через пропускные пункты на платных дорогах, когда иногда автомобиль медленно передвигается в момент оплаты).

Любые другие действия — обмен смс, поиск музыки и прочее, запрещены. Повторим, что сам факт наличия телефона в руках является нарушением, никакие оправдания не действуют.

Если у вас есть гарнитура, позволяющая пользоваться телефоном без рук, то вы имеете право говорить по нему, но при условии, что наушники не препятствуют слышать звуки, доносящиеся извне.

Ещё раз подчеркнём, что принципиально ничего нового в новой редакции Положения нет, но некоторые моменты уточняются и конкретизируются во избежание противоречий.