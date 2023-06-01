В Австралии и Канаде могут ввести классификацию ИИ по степени риска

О своем намерении принять законы, регулирующие искусственный интеллект, объявило федеральное правительство Австралии, подчеркнув что в существующем законодательстве есть пробелы, и новые формы технологии искусственного интеллекта будут нуждаться в «гарантиях» для защиты общества.

О своем намерении принять законы, регулирующие искусственный интеллект, объявило федеральное правительство Австралии, подчеркнув что в существующем законодательстве есть пробелы, и новые формы технологии искусственного интеллекта будут нуждаться в «гарантиях» для защиты общества.

Обнародовав рекомендации Национального совета по науке и технологиям (NSTC), а также дискуссионный документ по искусственному интеллекту, министр промышленности и науки Эд Хусич заявил, что пришло время рассмотреть вопрос о целенаправленном регулировании.

«В то время как Австралия уже имеет некоторые гарантии для ИИ, а меры реагирования на ИИ находятся на ранней стадии во всем мире, она не одинока в оценке того, требуются ли дополнительные механизмы регулирования и управления для смягчения возникающих рисков», — говорится в документе находящемся на обсуждении правительства.

В частности, федеральное правительство Австралии рассматривает вопрос о принятии классификаций рисков искусственного интеллекта, аналогичных тем, которые разрабатываются в Канаде и ЕС. В научных рекомендациях правительству указывается, что искусственный интеллект повлияет на всё — от банковского дела и юриспруденции до образования и творческих индустрий. Возможные законы также будут направлять инвестиции, которые могли бы стимулировать экономику.

Отметим, что в то время как технологии искусственного интеллекта существуют в некоторых секторах уже много лет, недавние инструменты «генеративного ИИ», включая чат-бота ChatGPT и генератор изображений Midjourney, усилили волнение — и тревогу — по поводу их потенциала изменить общество.