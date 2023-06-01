В Бельгии рассказали про канадский опыт борьбы с курением

Канада решила требовать, чтобы предупреждения о вреде для здоровья печатались непосредственно на отдельных сигаретах и сигарах

Сообщения будут вводиться поэтапно с 1 августа и будут содержать такие фразы, как «Яд в каждой затяжке», «Табачный дым вредит детям» и «Сигареты вызывают рак».

Около 48 000 канадцев по-прежнему ежегодно умирают от курения, заявила в своем заявлении министр по наркозависимости Кэролин Беннетт, подчеркнув, что Канада была «первой страной в мире», которая ввела такую меру.

Аналогичный законопроект обсуждался в парламенте Великобритании в 2022 году, но провалился.

По словам министра, эта мера сделает предупреждения о вреде для здоровья практически неизбежными и станет напоминанием о последствиях курения для здоровья наряду с обновленными изображениями на упаковке.

Обосновывая эту меру, правительство Канады заявило, что обнаружило, что некоторые молодые люди, особенно чувствительные к риску табачной зависимости, начинают курить после получения одной сигареты, а не пачки с предупреждениями о вреде для здоровья.

В 2000 году Канада стала первой страной, которая заказала графические предупреждения на пачках сигарет, в том числе ужасные изображения больных сердец и легких, чтобы повысить осведомленность о рисках для здоровья, связанных с курением.

С тех пор курение имеет тенденцию к снижению. Оттава стремится к дальнейшему сокращению числа курильщиков в стране до 5% населения, или около 2 миллионов человек, к 2035 году с примерно 13% в настоящее время.

По официальным данным, почти половина расходов на здравоохранение в стране связана с употреблением психоактивных веществ.