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Новости Цены на скот из США и Канады сильно выделились на мировом рынке
Фото: https://discover24.ru/

Цены на скот из США и Канады сильно выделились на мировом рынке

Виктория Христова Июн 1, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Цены на скот из США и Канады сильно выделились на мировом рынке отключены 30 Просмотров

Из-за снижения объемов производства и растущего спроса в Северной Америке цены на крупный рогатый скот (КРС) растут, периодически обновляя рекордные максимумы, что исследователи рынка Rabobank назвали поразительным на фоне того, что в остальном мире цены либо стабильны, либо падают.

Из-за снижения объемов производства и растущего спроса в Северной Америке цены на крупный рогатый скот (КРС) растут, периодически обновляя рекордные максимумы, что исследователи рынка Rabobank назвали поразительным на фоне того, что в остальном мире цены либо стабильны, либо падают.

Разница между ценами в Северной Америке и в остальном мире никогда не была такой большой, отмечают специалисты отрасли. При этом Rabobank ожидает, что поставки говядины будут сбалансированы во всем мире в течение следующих двенадцати месяцев.

Аналитики прогнозируют, что ситуация может измениться после аргентинских выборов, запланированных на октябрь. Аргентина является крупным игроком на рынке говядины. На данный момент в стране введены экспортные ограничения, чтобы обуздать растущую инфляцию и ограничить рост цен на говядину в стране. Оппозиционные нынешней власти партии хотят дать больше свободы рынку.

Эксперты Rabobank также сообщили в отчете, что восстановление рынка в Китае происходит медленнее, чем ожидалось. Импорт из Китая может даже сократиться в третьем квартале. При этом производство КРС значительно увеличилось в Бразилии и Австралии. Эти страны компенсируют падение производства в Северной Америке.

 

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