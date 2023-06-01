Resolute Forest Products продаст ЦБК в Канаде

Resolute Forest Products, дочерняя компания Domtar Corporation и часть Paper Excellence Group, заключила соглашение о продаже целлюлозно-бумажного комбината в провинции Онтарио.

Resolute Forest Products, дочерняя компания Domtar Corporation и часть Paper Excellence Group, заключила соглашение о продаже целлюлозно-бумажного комбината в провинции Онтарио. Покупателем станет дочерняя компания Atlas Holdings. Исход сделки, которая, как ожидается, будет закрыта во второй половине 2023 года, зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Resolute продолжит работу на лесопилках и в заготовке древесины на северо-западе Онтарио. При закрытии сделки стороны заключат некоторые дополнительные соглашения, в том числе долгосрочное соглашение о поставках щепы и биомассы, в соответствии с которым Resolute продолжит поставлять сырье на проданный завод.

Продажа ЦБК является требованием соглашения, заключенного между Domtar Corporation и комиссаром по вопросам конкуренции в Канадском суде по вопросам конкуренции в связи с рассмотрением недавнего приобретения Domtar Corporation компании Resolute.

Постоянный парламентский комитет по природным ресурсам Канады обсудил и принял предложение исследовать структуру собственности группы Paper Excellence. В настоящее время компания является крупнейшим производителем древесной массы в стране после недавнего приобретения Domtar и Resolute Forest Products.

После заседания за закрытыми дверями комитет принял решение провести расследование «в отношении структуры собственности в канадской целлюлозно-бумажной промышленности, особенно в отношении отчетов, касающихся компании Paper Excellence». Комитет проголосовал за приглашение генерального директора холдинга Джексона Виджая, а также министра Франсуа-Филиппа Шампани и соответствующих должностных лиц, а также других свидетелей для обсуждения структуры собственности и деловых отношений Paper Excellence.

Затем комитет намерен сообщить о выводах заседаний в парламент.

Ранее в этом году Paper Excellence опубликовала заявление, в котором сообщила: «Джексон [Виджая] самостоятельно управляет своей Paper Excellence. Многие заинтересованные стороны и регулирующие органы, в том числе глобальные финансовые учреждения, регулирующие органы и органы по сертификации, признали эту реальность. Приобретение Resolute компанией Paper Excellence было тщательно рассмотрено в соответствии с Законом об инвестициях Канады».

Кроме того, в корпорации отметили, что недавние приобретения компаний Domtar и Resolute вызваны их «недооцененностью». В Paper Excellence считают, что они могут быть улучшены и модернизированы при значительных инвестициях, но в равной степени благодаря богатому опыту и знаниям руководства, а также глубокому пониманию норм и ценностей рынков, на которых они действуют.

Ранее мы писали, что в начале 2023 года появились доказательства глубоких связей между Paper Excellence и индонезийским гигантом Sinar Mas, связанным в свою очередь с нарушениями в вырубке лесов и выбросах углерода, а также прав человека. Конгломерат в том числе владеет Asia Pulp and Paper.

В Paper Excellence заявили, что компания «отделена и полностью независима от Asia Pulp and Paper, которая контролируется другими членами семьи Виджая».