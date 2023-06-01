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Новости Авторы Меган Хорхенсен Жительницу Квебека не выпускают из Доминиканской Республики, пока не заплатит за лечение
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Жительницу Квебека не выпускают из Доминиканской Республики, пока не заплатит за лечение

Megan Jorgensen Июн 1, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Путешествия, туризм, Страхование, Финансы Оставить комментарий 122 Просмотров

При покупке страховки во время поездки на отдых не упускайте важные моменты, связанные со здоровьем, иначе может случиться беда

Покупаете страховку на период отпуска, укажите все болезни и другие обстоятельства. Чтобы в случае проблем вам лечение оплатили.

Городская больница в Пунта-Кана (Доминиканская республика) задерживает Сильви Бенуа (Sylvie Benoit) жительницу Квебека, не выпуская её из палаты. Дело в том, что женщина задолжала за лечение 100 тысяч долларов, и администрация больницы настаивает на оплате счёта до её отъезда.

Мадам Бенуа отправилась на недельный отдых в Доминиканскую республику с целью справить там свой день рождения — ей исполнялся 61 год. Но отдых преврателся в кошмар. Точнее, все семь дней туристка хорошо отдыхала, но в последний день пребывания в стране ей пришлось вызвать скорую помощь, которая доставила несчачтную женщину в больницу.

Именно для таких случаев и покупается страховка на лечение. Но дело в том, что приступ болезни был связан с хронической болезнью лёгких у пациентки из Квебека. Этот факт был отражён в диагнозе и в выписке из болезни, представленной больницей в страховую компанию нашей больной. А когда компания сверила контракт на страхование, то оказалось, что в нём никаких упоминаний о хронической болезни лёгких нет, хотя пациентка не только знала о ней, но и лечилась от этой болезни. Но вот указать факт забыла (или же решила сэкономить, так как в таком случае цена была бы выше).

В сообщениях из Доминиканской республики рассказывается, что каждый день нахождения в больнице обходится в 4 тысячи долларов, поэтому сумма долга и выросла до 100 тысяч. Хотя сложно понять, насколько действия больницы соответствуют требованиям закона — можно ли удерживать в больнице иностранного туриста, если он должен больнице деньги. Совершенно непонятно, почему канадское консульство не принимает участие в деле — речь о гражданке Канады, удерживаемой насильно, в конце концов. Эти вопросы задают себе многие, судя по комментариям в прессе и в социальных сетях.

Но всё же основной факт не вызывает сомнений — страховая компания уже отказалась комментировать личное дело пострадавшей, что понятно — речь о врачебной тайне, но компания признала, что ситуация действительно такова — страховую сумму она выплачивать не собирается из-за ложных сведений о состоянии здоровья туристки, представленных во время заключения договора о страховании (не говоря уже о ста тыячах – вряд ли пациентка страховалась и на треть этой суммы), хотя выражает сочувствие самой больной и членам её семьи (родственники больной начали кампанию по сбору средств на выплату долга).

Так что, не обманываем страховую компанию. Во избежание!

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