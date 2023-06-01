При покупке страховки во время поездки на отдых не упускайте важные моменты, связанные со здоровьем, иначе может случиться беда

Покупаете страховку на период отпуска, укажите все болезни и другие обстоятельства. Чтобы в случае проблем вам лечение оплатили.

Городская больница в Пунта-Кана (Доминиканская республика) задерживает Сильви Бенуа (Sylvie Benoit) жительницу Квебека, не выпуская её из палаты. Дело в том, что женщина задолжала за лечение 100 тысяч долларов, и администрация больницы настаивает на оплате счёта до её отъезда.

Мадам Бенуа отправилась на недельный отдых в Доминиканскую республику с целью справить там свой день рождения — ей исполнялся 61 год. Но отдых преврателся в кошмар. Точнее, все семь дней туристка хорошо отдыхала, но в последний день пребывания в стране ей пришлось вызвать скорую помощь, которая доставила несчачтную женщину в больницу.

Именно для таких случаев и покупается страховка на лечение. Но дело в том, что приступ болезни был связан с хронической болезнью лёгких у пациентки из Квебека. Этот факт был отражён в диагнозе и в выписке из болезни, представленной больницей в страховую компанию нашей больной. А когда компания сверила контракт на страхование, то оказалось, что в нём никаких упоминаний о хронической болезни лёгких нет, хотя пациентка не только знала о ней, но и лечилась от этой болезни. Но вот указать факт забыла (или же решила сэкономить, так как в таком случае цена была бы выше).

В сообщениях из Доминиканской республики рассказывается, что каждый день нахождения в больнице обходится в 4 тысячи долларов, поэтому сумма долга и выросла до 100 тысяч. Хотя сложно понять, насколько действия больницы соответствуют требованиям закона — можно ли удерживать в больнице иностранного туриста, если он должен больнице деньги. Совершенно непонятно, почему канадское консульство не принимает участие в деле — речь о гражданке Канады, удерживаемой насильно, в конце концов. Эти вопросы задают себе многие, судя по комментариям в прессе и в социальных сетях.

Но всё же основной факт не вызывает сомнений — страховая компания уже отказалась комментировать личное дело пострадавшей, что понятно — речь о врачебной тайне, но компания признала, что ситуация действительно такова — страховую сумму она выплачивать не собирается из-за ложных сведений о состоянии здоровья туристки, представленных во время заключения договора о страховании (не говоря уже о ста тыячах – вряд ли пациентка страховалась и на треть этой суммы), хотя выражает сочувствие самой больной и членам её семьи (родственники больной начали кампанию по сбору средств на выплату долга).

Так что, не обманываем страховую компанию. Во избежание!