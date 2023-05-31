Расходы, которые необходимо учитывать при покупке дома

Чтобы снизить стоимость ипотеки, некоторые покупатели жилья, особенно когда речь идет о первом доме, склонны максимально использовать свои финансовые ресурсы для внесения значительного первоначального взноса. В результате у них больше нет места для маневра для выполнения последующих шагов, и они оказываются в неприятном положении.

Чтобы снизить стоимость ипотеки, некоторые покупатели жилья, особенно когда речь идет о первом доме, склонны максимально использовать свои финансовые ресурсы для внесения значительного первоначального взноса. В результате у них больше нет места для маневра для выполнения последующих шагов, и они оказываются в неприятном положении.

Вот памятная записка о краткосрочных расходах, которые необходимо понести, когда вы станете владельцем.

1. предварительная проверка перед покупкой

В предложение о покупке следует включить пункт о проверке, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Планируйте от 400 до 800 долларов.

2. Оценка

Некоторым финансовым учреждениям потребуется оценка имущества, чтобы узнать его рыночную стоимость. Иногда они берут на себя эти расходы сами, иногда-нет. Стоимость : от 350 до 800 долларов.

3. нотариальные сборы

Для совершения сделки необходимо обязательно обратиться к нотариусу. Покупатель выбирает нотариуса и берет на себя его расходы. Планируйте от 1500 до 2000 долларов.

4. налоги на имущество и образование

При продаже нотариус распределяет уплаченные налоги между сторонами, уточняя долю каждой из них. Покупатель должен возместить налоги, которые продавец уплатил авансом.

5. Страхование ипотечного кредита

Если вы вносите первоначальный взнос в размере менее 20 % от стоимости дома, вы будете обязаны получить страховку SCHL. Премия обычно добавляется к ипотеке, но в Квебеке с этой премии необходимо уплатить провинциальный налог с продаж (TVQ). Мы должны заплатить налог с продаж у нотариуса, он не подлежит финансированию.

6. пошлина за перевод или приветственный налог

Вы не можете избежать этого, и приветственный налог часто варьируется от муниципалитета к муниципалитету.

7. страхование

Как только станет известна дата вступления во владение, следует уведомить об этом своего страховщика, чтобы внести необходимые изменения. В результате этих изменений может возникнуть плата в зависимости от выбранных новых покрытий.

8. поставщики

Поселиться в новом доме-все равно что сесть на подножку поезда. В зависимости от объекта недвижимости и связанных с ним систем необходимо будет связаться с поставщиками, чтобы обновить контактную информацию и услуги, например, в отношении мазута, пропана, природного газа и т. д. Обратите внимание, что при подписании у нотариуса с вас будет списан заполненный резервуар.

9. подключения

То же самое относится и к подключениям к сетям : электричеству, телефону, интернету и т. д.

10. украшение интерьера.

Прежде чем переехать в свой новый дом, вы, несомненно, захотите выполнить некоторые работы, такие как освежение краски, установка штор и жалюзи и многое другое. Некоторые также используют это преимущество для выполнения более важных работ, таких как ремонт кухни или ванной.

11. ландшафтный дизайн

Сейчас также подходящее время для проведения крупных полевых работ. Пока в доме никого нет, внушительная и шумная техника не беспокоит.

12. транспортные расходы

Вот вы и готовы занять это место. Несколько факторов могут повлиять на цену переезда, в том числе подготовка ящиков, масштаб переезда, типы мебели, расстояние и т. д. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на стоимость переезда. Для обычного переезда требуется от 115 до 190 долларов в час, включая 2 или 3 грузчика и грузовик.

Вывод

Вступление во владение домом и переезд включают в себя множество аспектов, не говоря уже о сюрпризах, которые могут произойти в любой момент. Новые владельцы должны иметь достаточные финансовые ресурсы для решения этих проблем, чтобы опыт приобретения недвижимости был успешным.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы