Криптобиржа Bybit объявила об уходе с рынка Канады вслед за Binance

Криптобиржа вслед за Binance решила прекратить предоставление услуг для канадских жителей из-за ужесточения местного регулирования

Криптобиржа Bybit объявила об уходе с канадского рынка. Решение приостановить доступ к продуктам и услугам для пользователей из Канады было принято в связи с недавними изменениями в местном законодательстве, говорится в сообщении платформы.

Начиная с 31 мая Bybit больше не будет открывать новые счета резидентам и гражданам Канады. С этого же дня зарегистрированные клиенты больше не смогут вносить какие-либо новые депозиты, заключать новые контракты или увеличивать какие-либо из своих существующих позиций по всем продуктам и услугам.

Канадским пользователям до 30 сентября необходимо свернуть открытые позиции, иначе они будут ликвидированы, при этом средства останутся доступны для вывода.

В феврале канадский регулятор рынка ценных бумаг (Canadian Securities Administrators, CSA) обнародовал новое руководство, которое запрещает криптовалютным платформам разрешать клиентам покупать или вносить стейблкоины без предварительного одобрения CSA. Для получения этого одобрения биржам нужно было пройти различные проверки регулятора.

В связи с этими нововведениями в начале мая об уходе с рынка Канады объявила биржа Binance. По словам команды ведущей криптоплатформы, новые правила не подходят для ее бизнеса. Несмотря на уход биржи из страны, по информации FinancialPost, регулятор рынка ценных бумаг провинции Онтарио (Ontario Securities Commission, OSC) ведет расследование в отношении возможных бывших нарушений законов со стороны Binance.

Основанная в 2018 году платформа Bybit занимает третье место по суточному объему торгов ($722 млн) среди централизованных бирж. Весной прошлого года Bybit перенесла свою штаб-квартиру из Сингапура в Дубай. В середине апреля площадка объявила, что ужесточает требования по верификации клиентов.

29 мая Bybit сообщила, что получила предварительное разрешение на работу в Казахстане. Биржа рассматривает Казахстан как «ворота» в бывший СНГ и верит в «многообещающий потенциал» криптоиндустрии в регионе.