ОАЭ прекратили участие в возглавляемой США морской коалиции

Объединенные арабские эмираты прекратили участие в операциях возглавляемой США оперативной группы по защите судов Персидского залива CMF, танкеры которых в последние недели вновь были захвачены иранскими военно-морскими силами

ОАЭ ответили на сообщение издания Wall Street Journal, в котором со ссылкой на источники в США и Персидском заливе говорится, что государство Персидского залива разочаровано отсутствием реакции США на недавний захват танкеров Ираном.

Ранее ОАЭ заявили о прекращении участия в объединенных морских силах, штаб-квартира которых находится на военно-морской базе США в Бахрейне.

Однако ОАЭ не покинули CMF, который был создан в 2001 году для помощи в борьбе с международным терроризмом, и остаются одной из 38 стран-партнеров, занимающихся вопросами безопасности, борьбы с терроризмом и пиратством в регионах Красного моря и Персидского залива.

В раннем заявлении ОАЭ не было ясно, почему они прекратили участие и присоединятся ли они снова. В нем только говорилось о том, что ОАЭ стремятся к диалогу и дипломатическому взаимодействию для укрепления региональной безопасности и стабильности, а также для обеспечения безопасности судоходства в своих морях в соответствии с международным правом.

Министерства иностранных дел и обороны ОАЭ дали понять, что ситуация неоднозначная.

В частности, официальный представитель в США подтвердил, что ОАЭ остаются страной-партнером CMF. По его словам, ОАЭ в целом обеспокоены тем, какие действия будут предприняты в ответ на захват танкеров, как это было после ракетных ударов хуситов по ОАЭ в январе 2022 года.

В регионе Персидского залива проходят одни из самых важных морских маршрутов в мире, где с 2019 года произошла серия нападений на суда во время напряженности между заклятыми противниками Ираном и Соединенными Штатами, главным союзником арабских государств Персидского залива в области безопасности.