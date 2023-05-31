Похоронные бюро в Квебеке обвинили в бизнесе на эвтаназии

Похоронное бюро Квебека предлагает семьям место, где они могут попрощаться со своими близкими, которые хотят умереть в результате самоубийства с медицинской помощью (эвтаназии)

Это вызывало обеспокоенность некоторых чиновников тем, что похоронные бюро наживаются на смерти выбравших эвтаназию людей, и они начали расследование этого вопроса.

Мэтью Бейкер, владелец семейного похоронного бюро, которое имеет несколько офисов на юге Квебека, сказал, что предоставление этой услуги семьям было «легким делом», но сопряжено с неожиданно повышенными эмоциональными затратами, с которыми сотрудники не привыкли иметь дело.

Бейкер объяснил, что семьи предпочитают арендовать помещение в его похоронном бюро, потому что их близкие, принявшие решение умереть в результате самоубийства с медицинской помощью, также известного как MAiD, предпочли бы сделать это в комфорте его арендованного помещения, а не в больнице или доме престарелых.

Он сказал, что похоронное бюро проводит многочисленные встречи и беседы с семьями как по телефону, так и лично, чтобы убедиться, что бюро может предложить требуемое индивидуальное обслуживание.

По его словам, для прощания предоставляются все услуги, от возможности просмотра фильма до бокала вина. Бейкер сказал, что предложение этой новой услуги связано с эмоциональными издержками, к которым персонал не был готов — многие сотрудники бюро плачут вместе с семьями.

Пресс-секретарь министра Квебека, ответственного за пожилых людей, Сара Биграс сообщила в электронном письме, что министр «изучает законность предоставления услуг помощи при эвтаназии в похоронном бюро».

«Может возникнуть несколько вопросов, и мы потратим время на их проверку, — сказала она. — Важно ставить пожелания людей на первое место, гарантируя при этом, что предложения не являются частью монетизации практики».

Канадцы все чаще используют программу эвтаназии правительства Трюдо, известную как «Медицинская помощь умирающим» (MAiD), и некоторые теперь предлагают расширить ее на бедных и бездомных. MAiD в 2021 году воспользовались 10 000 канадцев, что составляет три процента от общего числа людей, умерших в Канаде в 2021 году.