В Канаде посадили на 20 лет домовладельца, сдававшего дом наркоторговцу

Домовладелец из Канады, сдававший дом наркоторговцу, был приговорен к 20 годам тюремного заключения

Майсум Ансари сдавал верхнюю часть дома семье, а подвал — Бабару Али, который в нем изготавливал наркотики и оружие. Полиция, накрывшая лабораторию в 2017 году, обнаружила 26 килограммов сильнодействующего наркотика и 33 единицы оружия, включая 31 пистолет и две винтовки.

Лаборатория была обнаружена случайно: после срабатывания детектора угарного газа на вызов выехали пожарные и обнаружили несколько лотков с неизвестным порошком.

Суд посчитал, что Ансари должен был знать, что творилось в подвале дома, который он сдавал. Впрочем, оговаривается, что окончательно роль домовладельца установлена не была. Суд признал его виновным в более чем 100 преступлениях, связанных оружием и незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, в другой канадской провинции — Британской Колумбии — тяжелые наркотики были декриминализованы.

Согласно новым правилам, гражданам, достигшим 18 лет разрешается иметь при себе не более 2,5 грамма тяжелых наркотиков. Отмечается, что власти Британской Колумбии настаивали на 4,5 грамма, однако федеральное правительство сократило дозу до 2,5 грамма.

Отмечается, что с 2016 года, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, в Британской Колумбии от передозировки наркотиков умерло более 10 тыс. человек. Власти утверждают, что легализация наркотиков должна помочь облегчить решение проблемы.