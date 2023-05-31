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Новости HD Korea Shipbuilding получила заказ на два танкера-продуктовоза для Канады

HD Korea Shipbuilding получила заказ на два танкера-продуктовоза для Канады

Виктория Христова Май 31, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи HD Korea Shipbuilding получила заказ на два танкера-продуктовоза для Канады отключены 7 Просмотров

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. получила заказ на сумму 127 млрд вон ($95,9 млн) на строительство двух танкеров-продуктовозов для канадского грузоотправителя.

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. получила заказ на сумму 127 млрд вон ($95,9 млн) на строительство двух танкеров-продуктовозов для канадского грузоотправителя.

Hyundai Mipo Dockyard Co., одна из трех дочерних компаний HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, будет строить суда для перевозки нефтехимической продукции на своей верфи в юго-восточном порту Ульсан, говорится в заявлении судостроительной компании.

Продуктовозы будут доставлены неизвестной судоходной компании к марту 2025 года.

В этом году HD Korea Shipbuilding получила заказы на строительство 88 кораблей на сумму $10,48 млрд, что составляет 66,6% от запланированного годового заказа в $15,74 млрд.

Заказы разбиты на 29 танкеров-продуктовозов, три нефтяных танкера, 24 контейнеровоза, 16 газовозов для сжиженного природного газа, 14 газовозов для сжиженного нефтяного газа и два газовоза среднего размера.

HD Korea Shipbuilding, субхолдинг судостроительного, нефтеперерабатывающего и машиностроительного конгломерата HD Hyundai, имеет под своим крылом три подразделения: Hyundai Heavy Industries Co., Hyundai Mipo Dockyard и Hyundai Samho Heavy Industries Co.

 

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