Вьетнам сократил экспорт фруктов в США и Канаду

Экспорт фруктов и овощей из Вьетнама за первые пять месяцев года вырос на 29% в годовом исчислении до $1,9 млрд. Но не для Канады

Экспорт фруктов и овощей из Вьетнама за первые пять месяцев года вырос на 29% в годовом исчислении до $1,9 млрд.

Крупнейшими покупателями вьетнамских фруктов и овощей являются Китай, США, Нидерланды и Малайзия. Китай приобрел 59% продукции на $805 млн. Годом ранее доля Китая была 53%.

Генеральный директор Vina T&T Import Export Trading Service Company Нгуен Динь Тунг пояснил, что его компания сократила экспорт фруктов в США и Канаду в первые четыре месяца этого года, увеличив отправки в Китай. Общий экспорт вырос на 20% за счет продажи дуриана, драконьего фрукта (питайя) и банана.

Компания подписала договоры на поставку в Китай 1500 контейнеров по 15 тонн дуриана. Тунг сообщил, что вьетнамским поставщикам фруктов приходится конкурировать с коллегами из Таиланда, Камбоджи и Филиппин.

«Перспективы экспорта на вторую половину года оптимистичнее, поскольку многие страны предпочитают вьетнамскую сельскохозяйственную продукцию», — сказал он.

Генеральный секретарь вьетнамской ассоциации фруктов Данг Фук Нгуен, сообщил что 2023 — первый год после трех лет пандемии коронавируса, когда Китай наращивает импорт драконьего фрукта, дуриана, манго и джекфрута (хлебного дерева, Artocarpus heterophyllus).

«Экспорт овощей и фруктов в текущем году может превысить $4 млрд. Вьетнамский экспорт фруктов и овощей вырастет в этом году и в последующие годы», — сказал Нгуен.

Китай предпочитает вьетнамскую сельскохозяйственную продукцию, но становится все более требовательным, заявил директор департамента растениеводства министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Суан Куонга.

В 2022 году Вьетнам экспортировал овощей и фруктов почти на $3,4 млрд.