Кошмары нашего городка – Илон Маск успешно добивает Твиттер (если такова была изначальная цель)

Акции Твиттера рухнули за полгода на 70% но процесс падения неумолимо продолжается. Сумеет ли Маск спасти свою любимую игрушку?

Как известно, Илон Маск купил Твиттер в октябре 2022 года, заплатив, ни много, ни мало, 44 миллиарда долларов США. С тех пор, через полгода после приобретения компании, акции её постоянно падают, причём процесс падения не замедляется, наоборот:

С момента перехода Твиттера в руки Илона Маска, цена акции упала на 70%. Новому хозяину не удалось привлечь ни новых пользователей, ни инвесторов. С одной стороны, процесс, наверно, всё же объективный – миллионы землян подписались на Твиттер за последние годы, а молодёжь предпочитает смотреть Тик-Ток и прочие визуальные сети, а не читать скучные краткие сентенции. Но во многом падению популярности платформы способствует и странная политика её хозяина. Например, с одной стороны, он обещает убрать цензуру и обеспечить полную свободу слова пользователей, с другой стороны, он закрыл аккаунты оппозиционных партий в одной из стран, где недавно состоялись выборы, причём сделал это по первому же требованию властей страны и пояснил затем, что предпочитает убрать небольшое количество пользователей, чем потерять миллионную аудиторию в этой стране. Публика изумилась и поняла, что цензуру теперь в Твиттере будут вводить по принципу – кого у нас больше, тех и поддерживаем, а меньшинство забаниваем. Популярности Маска и его игрушки это решение не добавило, мягко скажем. Да это и далеко не единственный скандал – вспомним безумную историю с цветными значками, вспомним увольнение тысяч сотрудников просто потому, что начальство сочло, что персонал надо сократить, а не потому, что аналитики сочли работу увольняемых ненужной или плохо сделанной.

В любом случае, пока ситуация очень и очень печальна для Твиттера во всех отношениях. В момент покупки его, Илон Маск объявил о главной цели – превратить Твиттер в самую популярную платформу в социальных сетях. Пока задача не просто не выполнена, но и всё просходящее свидетельствует о провале. С момента перехода власти Твиттер потерял миллионы подписчиков – кто-то пожаловался на странную цензурную политики, кто-то пожаловался на блокировку их счетов по “подозрению в нечестности” (без всяких пояснений и без предоставления возможности оправдаться). Многие ушли из-за оскорбительных твитов Маска по отношению к конкурентам и к властям (речь не о критике, а о шутках низкого пошиба).

Итак, сегодня Твиттер стоит треть суммы, которую он стоил всего лишь полгода назад. В Европе, где приняты новые правила деятельности соцсетей, Твиттер вообще могут запретить, если Маск откажется требования выполнять, а он пока выполнять их не собирается.

Что Твиттер ждёт дальше? Кто-то уверен, что сеть всё же выживет. Кто-то считает, что компания будет перепродана, причём, возможно, частями. Кто-то надеется, что период хаоса всё же завершится, Маск поймёт, что лучше не мешать машине, которая прекрасно работала без его вмешательства. Через полгода посмотрим, что там останется.