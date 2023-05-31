Средняя зарплата, необходимая для получения ипотеки на покупку стандартного дома

Сравнения зарплат, необходимых для того, чтобы получить ипотеку на покупку небольшого, но приличного дома в разных районах Квебека.

Данные от журналистов TVA и компании HelloSafe, которые провели исследование в области соотношения цен на стандартный небольшой дом и зарплаты в настоящее время.

Речь не о цене на недвижимость, а о возможности взять ипотеку и её выплачивать. Насколько данные точны, судить не нам. Возможно, специалисты могут возразить или же уточнить какие-то положения. Но общая картина вырисовывается и, несомненно, знание общей ситуации даже с возможными поправками, никогда лишним не бывает. Возможно, имеет смысл сохранить цифры и ориентироваться на них в обсуждении цен с продавцами, с брокерами, с банками.

Итак, если верить утверждениям журналистов-исследователей из TVA, чтобы купить дом площадью 100 квадратных метров жилой площади в Монреале, покупатель должен зарабатывать 251 тысячу долларов в год (до выплаты налогов и зарплата членов семьи складывается, если они покупают дом совместно).

Ещё в пяти квебекских административных районах зарплата должна быть выше 100 тысяч долларов для покупки такого же дома. Это Лаваль, Лорендиты, Монтережи, Утауи и Ланодьеры.

Оказалось, что в столице Квебека достаточно зарабатывать 88 448 долларов для приобретения такого же домика, а в Мориси можно зарабатывать всего лишь 53 тысячи! На севере провинции хватит и зарплаты в 43 тысячи с хвостиком (Северный Берег) и 50 тысяч (Север Квебека).

Ниже общая таблица необходимых зарплат, которую мы воспроизводим с сайта TVA (в пеерводе на русский язык, наверняка, необходимости нет, да и названия районов лучше написать так, как они пишутся в оригинале):

Montréal: 251 100 $

Laval: 140 987 $

Laurentides: 118 532 $

Montérégie: 116 970 $

Outaouais: 107 247 $

Lanaudière: 103 882 $

Capitale-Nationale: 88 448 $

Estrie: 85 183 $

Chaudière-Appalaches: 79 433 $

Bas-Saint-Laurent: 68 227 $

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine: 68 034 $

Abitibi-Témiscamingue: 63 558 $

Centre-du-Québec: 60 801 $

Saguenay-Lac-Saint-Jean: 55 807 $

Mauricie: 53 009 $

Nord-du-Québec: 50 056 $

Côte-Nord: 43 357 $