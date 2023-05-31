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Экономика Бизнес Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить домик
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Посчитаем зарплату. А вдруг хватит на домик?

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить домик

Megan Jorgensen Май 31, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Недвижимость, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 262 Просмотров

Средняя зарплата, необходимая для получения ипотеки на покупку стандартного дома

Сравнения зарплат, необходимых для того, чтобы получить ипотеку на покупку небольшого, но приличного дома в разных районах Квебека.

Данные от журналистов TVA и компании HelloSafe, которые провели исследование в области соотношения цен на стандартный небольшой дом и зарплаты в настоящее время.

Речь не о цене на недвижимость, а о возможности взять ипотеку и её выплачивать. Насколько данные точны, судить не нам. Возможно, специалисты могут возразить или же уточнить какие-то положения. Но общая картина вырисовывается и, несомненно, знание общей ситуации даже с возможными поправками, никогда лишним не бывает. Возможно, имеет смысл сохранить цифры и ориентироваться на них в обсуждении цен с продавцами, с брокерами, с банками.

Итак, если верить утверждениям журналистов-исследователей из TVA, чтобы купить дом площадью 100 квадратных метров жилой площади в Монреале, покупатель должен зарабатывать 251 тысячу долларов в год (до выплаты налогов и зарплата членов семьи складывается, если они покупают дом совместно).

Ещё в пяти квебекских административных районах зарплата должна быть выше 100 тысяч долларов для покупки такого же дома. Это Лаваль, Лорендиты, Монтережи, Утауи и Ланодьеры.

Оказалось, что в столице Квебека достаточно зарабатывать 88 448 долларов для приобретения такого же домика, а в Мориси можно зарабатывать всего лишь 53 тысячи! На севере провинции хватит и зарплаты в 43 тысячи с хвостиком (Северный Берег) и 50 тысяч (Север Квебека).

Ниже общая таблица необходимых зарплат, которую мы воспроизводим с сайта TVA (в пеерводе на русский язык, наверняка, необходимости нет, да и названия районов лучше написать так, как они пишутся в оригинале):

  •  Montréal: 251 100 $
  • Laval: 140 987 $
  • Laurentides: 118 532 $
  • Montérégie: 116 970 $
  • Outaouais: 107 247 $
  • Lanaudière: 103 882 $
  • Capitale-Nationale: 88 448 $
  • Estrie: 85 183 $
  • Chaudière-Appalaches: 79 433 $
  • Bas-Saint-Laurent: 68 227 $
  • Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine: 68 034 $
  • Abitibi-Témiscamingue: 63 558 $
  • Centre-du-Québec: 60 801 $
  • Saguenay-Lac-Saint-Jean: 55 807 $
  • Mauricie: 53 009 $
  • Nord-du-Québec: 50 056 $
  • Côte-Nord: 43 357 $

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