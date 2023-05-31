Средняя зарплата, необходимая для получения ипотеки на покупку стандартного дома
Данные от журналистов TVA и компании HelloSafe, которые провели исследование в области соотношения цен на стандартный небольшой дом и зарплаты в настоящее время.
Речь не о цене на недвижимость, а о возможности взять ипотеку и её выплачивать. Насколько данные точны, судить не нам. Возможно, специалисты могут возразить или же уточнить какие-то положения. Но общая картина вырисовывается и, несомненно, знание общей ситуации даже с возможными поправками, никогда лишним не бывает. Возможно, имеет смысл сохранить цифры и ориентироваться на них в обсуждении цен с продавцами, с брокерами, с банками.
Итак, если верить утверждениям журналистов-исследователей из TVA, чтобы купить дом площадью 100 квадратных метров жилой площади в Монреале, покупатель должен зарабатывать 251 тысячу долларов в год (до выплаты налогов и зарплата членов семьи складывается, если они покупают дом совместно).
Ещё в пяти квебекских административных районах зарплата должна быть выше 100 тысяч долларов для покупки такого же дома. Это Лаваль, Лорендиты, Монтережи, Утауи и Ланодьеры.
Оказалось, что в столице Квебека достаточно зарабатывать 88 448 долларов для приобретения такого же домика, а в Мориси можно зарабатывать всего лишь 53 тысячи! На севере провинции хватит и зарплаты в 43 тысячи с хвостиком (Северный Берег) и 50 тысяч (Север Квебека).
Ниже общая таблица необходимых зарплат, которую мы воспроизводим с сайта TVA (в пеерводе на русский язык, наверняка, необходимости нет, да и названия районов лучше написать так, как они пишутся в оригинале):
- Montréal: 251 100 $
- Laval: 140 987 $
- Laurentides: 118 532 $
- Montérégie: 116 970 $
- Outaouais: 107 247 $
- Lanaudière: 103 882 $
- Capitale-Nationale: 88 448 $
- Estrie: 85 183 $
- Chaudière-Appalaches: 79 433 $
- Bas-Saint-Laurent: 68 227 $
- Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine: 68 034 $
- Abitibi-Témiscamingue: 63 558 $
- Centre-du-Québec: 60 801 $
- Saguenay-Lac-Saint-Jean: 55 807 $
- Mauricie: 53 009 $
- Nord-du-Québec: 50 056 $
- Côte-Nord: 43 357 $