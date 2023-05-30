Сравниваем новости от 31 мая 1967 года и сегодняшние

Что волновало народные массы 31 мая 1968 года, 55 лет назад

Любопытные “старые новости” из канадской печати. О чём писали канадские газеты 31 мая 1968 года. Сравним обстановку в мире в те далёкие годы и сегодня.

Основное внимание уделено было событиям во Франции:

Миллион французов вышли на улицы в поддержку Де Голля. Три часа весь Париж был заполнен национальными флагами. Демонстранты несли лозунги «Хватит бастовать! Работать пора», «Коммунизм не пройдёт!», «Спасём планету от хаоса!» Среди демонстрантов было много юношей и девушек, которые своим присутствием доказали, что далеко не вся молодёжь бунтует и громит государственные учреждения.

Заявление президента Де Голля. Генерал Де Голль призвал положить решительный конец хулиганью, которое по лозунгами «установления демократии» и борьбы против капиталистической диктатуры, на самом деле пытается ввергнуть Францию в пучину террора. Де Голль дал понять, что парламентские выборы, которые должны были состояться 23 или 30 июня (точная дата должна была быть объявлена завтра), скорее всего будут перенесены. «Франция для французов, а не для международных смутьянов, ввергнувших весь мир в хаос.

Положение в Европе: Ситуация взрывоопасна и накаляется с каждым днём. В ряде стран создаются отряды самообороны граждан, которые берут на себя обязательство не допускать так называемых «мирных демонстрантов» в охраняемые этими отрядами кварталы. Ситуация взрывоопасна от Мадрида до Вены, всюду молодежь громит правительственные учреждения. Парламент ФРГ принял Закон о чрезвычайном положении в стране.

Во Франции протестующие обещали сорвать выборы, ни один ВУЗ и ни одно среднее учебное заведение не работают, мятежные студенты блокируют подходы к зданиям, захватывают органы местной власти, жгут документы и ломают ограды. Французские силы правопорядка заявили, что они готовы решительно пресечь беспорядки, если их организаторы не внемлют увещеванию. Усиливаются слухи, согласно которым французская армия начала движение к Парижу с целью разгона толп бунтующих «борцов за демократию, против капитализма».

По всей Европе ощущается нехватка бензина. Чтобы его купить, надо выстаивать длинные очереди. В магазинах разных стран исчезли продукты, зато чёрный рынок расцветает, и подпольные торговцы злорадно потирают руки, радостно приветствуя «борцов против капитализма», благодаря которым обогащаются негодяи.

Новости из Квебека под стать европейским:

В Квебеке студенческий комитет проголосовал за бойкот экзаменов. Федерация преподавателей Квебека поддержала решение студентов и призвала своих членов не принимать экзамены. Студенты требуют прекращения дискриминации, свержения злобного капитализма и установления «демократического строя в Квебеке», а также независимости.

Квебекские студенты выразили готовность присоединиться к всемирной революции, которую начала молодёжь всего мира против существующего «антинародного режима». Во всём мире традиционные политические партии бессильны против мощного всплеска бунтов, волнений, поджогов, грабежей.

В Квебеке левые оппозиционные партии выразили опасения в том, что чрезвычайные полномочия, которые требует правительство для наведения порядка и прекращения бесчинств мародеров и хулиганов , могут привести к созданию полицейского государства.

Новости из Канады и США:

В США тысячи и тысячи чернокожих американцев устраивают многочисленные демонстрации протеста, требуя прекращания дискриминации. Эти демонстации с каждым днём всё более многочислены. Улицы главных и самых больших городов опустели, люди боятся выходить на улицы в страхе перед вооруженными отрядами всевозможных лиг и ассоациаций, отстаивающих равные права чернокожих и перед бандами мародёров, грабящих всё на своём пути.

Представители индейских плёмен в США и в Канаде заявили о готовности встать на тропу войны и изгнать бледнолицых захватчиков с территории их исконных земель. Нас ожидает горячее лето, которое наша цивилизация может не пережить в её нынешнем виде.

(Как видим, ничего нового не происходит, всё в мире движется по кругу).