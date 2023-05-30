Три четверти квебекцев против повышения зарплат депутатов на 30%

Квебекцы против роста зарплат. Но только в отношении депутатов Национальной Ассамблеи

Трое из четырех квебекцев были бы против повышения зарплат депутатов на 30%, предполагает новый опрос Léger, проведенный по просьбе партии Солидарный Квебек (Québec solidaire).

Опрос известного агентства Léger, проведённый среди жителей Квебека с 26 по 29 мая, показал, что лишь 20% респондентов полностью согласны (6%) или частично согласны (14%) с повышением зарплат депутатов, на чём настаивает правительство Лего.

С другой стороны, 74% опрошенных не согласились с таким решением (категорически не согласны 49% просто не согласилны 25%).

Опрос Леже проводится в то время, когда этот вопрос обсуждается в Национальном собрании (Парламенте) Квебека. Депутаты Солидарного Квебека считают, что нельзя повышать зарплаты парламентариев быстрее, чем зарплаты государственных служащих. Изучение законопроекта 24, который конкретизирует повышение заработной платы депутатов, продолжается на этой неделе. Комитет, по изучению законопроекта, работавший под руководством бывшего либерального министра Лизы Терио (Lise Thériault) и бывшего депутата Квебекской партии Мартина Уэлле (Martin Ouellet), рекомендовал немедленное повысить зарплаты на 30%.

Тем не менее, депутаты Квебека уже являются самыми высокооплачиваемыми депутатами в Канаде.

В своем докладе, аргументируя необходимость роста зарплат, Комитет отметил, что особенностями работы депутатов являются ненормированный рабочий день, масштабы рабочей нагрузки и проблема совмещения работы, семьи и личной жизни. На прошлой неделе депутат Эрик Лефевр утверждал, что его рабочая нагрузка настолько велика, что он может видеться со своей матерью только один раз в год.

Если законопроект 24 будет принят, базовый оклад депутатов увеличится со 101 561 до 131 766 долларов. Пенсионный план останется прежним.

Солидарный Квебек заявил, что считает абсурдным, что выборные должностные лица принимают решение о таком повышении своих зарплат. Эта партия вместе с Квебекской партией попросила отложить решение до 2026 года, то есть, до следующих выборов.

Прения по законопроекту продложаются, но премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, 29 мая, настаивал на повышении зарплат немедленно, так как эти суммы рекомендованы экспертами, членами независимого комитета по изучению этого вопроса.