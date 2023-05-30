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Новости Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана
Фото: https://1news.az/

Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана

Виктория Христова Май 30, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана отключены 41 Просмотров

В столице Канады перед зданием парламента страны состоялась торжественная церемония поднятия азербайджанского флага по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В церемонии, организованной Азербайджанским центром искусства и культуры «Вэтэн» и Домом Азербайджана в Торонто, приняли участие члены парламента Канады, сотрудники посольств Азербайджана и Турции в Канаде, активисты азербайджанской общины, проживающие в Оттаве, Торонто и Монреале, а также руководители диаспорских организаций. Среди гостей была и новоназначенный посол Турции в Канаде Эсра Демир.

На мероприятии выступили депутат парламента Канады Чандра Арья, временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры «Вэтэн» Лалин Гасанова, председатель Ассоциации азербайджанцев Квебека Масуд Алиев и другие.

Поздравив азербайджанцев Канады с 28 Мая – Днем независимости, спикеры коснулись истории и значения этого грандиозного события, динамичного развития современного Азербайджанского государства – политического правопреемника Азербайджанской Демократической Республики, вклада азербайджанской общины в общественно-политическую, экономико-социальную, гуманитарную сферы и культурное разнообразие Канады.

По завершении официальной части под звуки государственного гимна Азербайджана Лалин Гасанова подняла перед парламентом Канады трехцветный флаг страны.

На мероприятии были продемонстрированы азербайджанские танцы, в исполнении учащихся действующей в Оттаве школы азербайджанского языка «Карабах» прозвучали стихи, посвященные стране.

 

 

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