Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
В церемонии, организованной Азербайджанским центром искусства и культуры «Вэтэн» и Домом Азербайджана в Торонто, приняли участие члены парламента Канады, сотрудники посольств Азербайджана и Турции в Канаде, активисты азербайджанской общины, проживающие в Оттаве, Торонто и Монреале, а также руководители диаспорских организаций. Среди гостей была и новоназначенный посол Турции в Канаде Эсра Демир.
На мероприятии выступили депутат парламента Канады Чандра Арья, временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры «Вэтэн» Лалин Гасанова, председатель Ассоциации азербайджанцев Квебека Масуд Алиев и другие.
Поздравив азербайджанцев Канады с 28 Мая – Днем независимости, спикеры коснулись истории и значения этого грандиозного события, динамичного развития современного Азербайджанского государства – политического правопреемника Азербайджанской Демократической Республики, вклада азербайджанской общины в общественно-политическую, экономико-социальную, гуманитарную сферы и культурное разнообразие Канады.
По завершении официальной части под звуки государственного гимна Азербайджана Лалин Гасанова подняла перед парламентом Канады трехцветный флаг страны.
На мероприятии были продемонстрированы азербайджанские танцы, в исполнении учащихся действующей в Оттаве школы азербайджанского языка «Карабах» прозвучали стихи, посвященные стране.