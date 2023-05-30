Неплатежеспособность потребителей достигла самого высокого уровня с 2019 года

Число случаев неплатежеспособности потребителей в Канаде достигло самого высокого уровня за последние три года.

Число случаев неплатежеспособности потребителей в Канаде достигло самого высокого уровня за последние три года.

В марте 11 768 человек подали документы о несостоятельности, что является самым высоким месячным показателем с 2019 года, согласно данным Управления суперинтенданта по делам о банкротствах. Это больше, чем 9 222 в феврале.

Цифры включают как банкротства, так и предложения кредиторам, которые представляют собой соглашение, заключаемое с кредиторами заемщика через лицензированного управляющего в деле о несостоятельности.

За весь годовой период, закончившийся 31 марта 2023 года, число случаев неплатежеспособности потребителей выросло почти на 20%. Рост был обусловлен увеличением потребительских предложений на 29,3%, в то время как число банкротств потребителей сократилось на 4,7%.

Тем временем просрочки по ипотечным кредитам остаются чуть ниже своего рекордно низкого уровня в 0,15% по состоянию на февраль.

Финансовая компания Bloom объявила о закрытии раунда финансирования серии А стоимостью 7 миллионов долларов, возглавляемого SixThirty Ventures.

Bloom, финтех-компания, запустившая свой продукт обратной ипотеки в 2021 году, заявила, что будет использовать новое финансирование для ускорения своих инвестиций в инновации продуктов и процессов и продолжения географической экспансии.

В настоящее время компания предлагает свои решения для выпуска акций на дому в Онтарио и Британской Колумбии, но планирует расширить свою деятельность в других провинциях. С момента запуска в 2021 году объем обратной ипотеки Bloom составил почти 100 миллионов долларов.

“Для стареющей демографической группы, у которой, как правило, недостаточно сбережений, выпуск акций home equity представляет собой мощное решение для получения дополнительного дохода”, – говорится в пресс-релизе Атула Камры, управляющего партнера SixThirty и директора совета директоров Bloom. “Партнерские отношения с Bloom в области финансирования и быстрый рост являются положительным доказательством рыночного спроса”.

Блум говорит, что компания завоевывает долю рынка в отрасли обратной ипотеки, в которой традиционно доминируют банки. В нем говорится о “пристальном внимании к использованию технологий”, позволяющем предлагать “самые простые и прозрачные решения для доступа к долевому участию” клиентам и их специалистам по ипотечному кредитованию.

Банк Канады назначил своего нового заместителя управляющего Риса Мендеса. Мендес приступит к исполнению своих обязанностей в новой должности с 17 июля 2023 года.

В пресс-релизе Банка говорится, что Мендес будет курировать экономические и финансовые исследования Банка, его анализ международных экономических событий, и он будет выполнять функции заместителя Банка в G7 и G20.

“Я рад приветствовать Риса Мендеса снова в Банке и в Совете управляющих”, – сказал управляющий Тифф Маклем. “Мы извлекем большую пользу из его опыта и экспертных знаний в области экономического моделирования, разработки рамок денежно-кредитной политики и вопросов международной политики. В дополнение к своим экономическим знаниям Рис обладает опытным лидерством”.

С 2021 года Мендес был прикомандирован к Министерству финансов в качестве помощника заместителя министра. Он присоединился к Банку Канады в 2004 году и на протяжении всего своего срока занимал различные, все более высокие должности.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) выступает против идеи продления сроков погашения новых ипотечных кредитов.

Генеральный директор CMHC Роми Бауэрс прокомментировала это в интервью Globe and Mail, заявив, что, хотя такие меры помогут сократить ежемесячные платежи по ипотечным кредитам, они также повысят спрос на жилье и окажут повышательное давление на цены.

Ипотечные кредиты, застрахованные CMHC, в настоящее время имеют максимальный срок амортизации 25 лет.

“Лучше сосредоточиться на увеличении предложения, а не на том, чтобы людям было проще занимать больше денег”, – сказал Бауэрс в интервью Globe and Mail. “Мы считаем, что с точки зрения политики это, вероятно, не самый лучший шаг в условиях ограниченного предложения”.

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