Папа Франциск попросил поэтов и кинематографистов помочь людям увидеть красоту

Католические художники, поэты, писатели и кинематографисты служат церкви не тем, что пытаются «приручить» Христа, а тем, что помогают людям бросить вызов и расширить свои знания о Господе, заявил на встрече с представителями художественной интеллигенции папа римский Франциск.

Католические художники, поэты, писатели и кинематографисты служат церкви не тем, что пытаются «приручить» Христа, а тем, что помогают людям бросить вызов и расширить свои знания о Господе, заявил на встрече с представителями художественной интеллигенции папа римский Франциск.

Встречаясь 27 мая с более чем 40 католиками, включая режиссера Мартина Скорсезе, понтифик призвал католических художников помочь «широко раскрыть наше воображение, чтобы оно могло выйти за пределы наших узких перспектив и открыться святой тайне Бога».

Встреча произошла в конце двухдневной конференции в Риме «Глобальная эстетика католического воображения», спонсируемой итальянским иезуитским журналом La Civiltà Cattolica и Джорджтаунским университетом в Вашингтоне.

Папа Франциск сказал собравшимся: «В своей жизни я любил многих поэтов и писателей, среди которых я особенно думаю о Данте, Достоевском и других».

«Слова этих авторов помогли мне понять себя, мир и свой народ, а также глубже понять человеческое сердце, мою личную жизнь веры и мою пастырскую работу даже сейчас, в моем нынешнем служении», — сказал он.

Папа Франциск просил художников «не „объяснять“ тайну Христа, которая в конечном счете непостижима, но дать нам возможность прикоснуться к Нему, почувствовать Его близость, позволить нам увидеть Его живым и открыть глаза на красоту его обетования. Потому что его обещания обращаются к нашему воображению: они помогают нам по-новому представить нашу жизнь, нашу историю и будущее человечества».

«Продолжайте мечтать, быть беспокойными, вызывать в воображении слова и видения, которые могут помочь нам понять тайну человеческой жизни и направить наши общества к красоте и всеобщему братству», — сказал он.

Франциск сказал, что каждый человек испытывает беспокойство в своей душе, и хотя многие пытаются игнорировать его или «приручить» его, точно так же, как они пытаются приручить Иисуса, это отрезает их от более глубоких размышлений и исследований.

Папа попросил художников «выйти за установленные рамки, быть творческими, не преуменьшая собственного духовного беспокойства и беспокойства человечества».

«Всегда поэтически обнимайте беспокойные стремления, присутствующие в человеческом сердце, чтобы они не остыли и не угасли», — сказал он. «Это позволяет Духу действовать, создавать гармонию в напряженности и противоречиях жизни, питать нашу страсть к добру и способствовать росту красоты во всех ее формах, той красоты, которая находит привилегированное выражение в искусстве».