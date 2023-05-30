Канадские организации здравоохранения призвали сокращать курение

Сделать сокращение потребления табака приоритетом на переговорах с крупными табачными компаниями должно правительства провинций Канады, утверждают три общественных организации, занимающихся вопросами здравоохранения.

Сделать сокращение потребления табака приоритетом на переговорах с крупными табачными компаниями должно правительства провинций Канады, утверждают три общественных организации, занимающихся вопросами здравоохранения.

В открытом письме к правительствам Канадское онкологическое общество, Канадская ассоциация легких и Фонд сердца и инсульта напомнили о вреде табака. Призыв был сделан на фоне переговоров в рамках иска канадских провинций к производителям табачных изделий.

Иск был подан всеми десятью провинциями, причем Британская Колумбия подала иск еще в 1998 году. В иске фигурирует сумма $500 млрд.

«Табак приводит к разрушительным потерям в болезнях и смертях, которые способствуют продолжающемуся кризису в системе здравоохранения», — говорится в письме. Организации призывают направить по меньшей мере 10% от суммы иска на меры по сокращению курения табака. Авторы также призывают компании открыть миллионы страниц внутренних документов.

Роб Каннингем, юрист и старший политический аналитик Канадского онкологического общества, сказал, что табачные фирмы могут выйти из-под защиты от банкротства только в рамках соглашения, согласованного всеми провинциями, что дает правительствам провинций рычаги для переговоров о строгих мерах. Он назвал такую возможность «уникальной».

При этом Каннигем указал, что организации здравоохранения не попали на переговоры, ведущиеся в закрытом режиме. Юрист напомнил, что аналогичный процесс прошел в США в 1998 году, где иск был подан властями 50 штатов, а табачные компании вынуждены были раскрыть 40 млн страниц секретных документов.

Напомним, в Австралии в составе для электронных сигарет нашли целый коктейль токсичных веществ. Между тем, как показывает австралийский опыт, от курения электронных сигарет люди часто переходят к обычным.